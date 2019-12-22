Воскресенье, 22 Декабрь, 10:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,41
€ 69,38
Обь
32см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Эндокринолог дал советы, как избавиться от жира на животе, не голодая

, ИА "Амител"
Эксперт рассказал, с чем связаны трудности при попытке снизить вес
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден дала практические советы, как избавиться от складок жира на животе. Их приводит "Российская газета".

По словам специалиста, зачастую трудности при похудении связаны с медленным метаболизмом, и голодать в таких случаях не рекомендуется, так как это еще сильнее замедляет обмен веществ – организм "экономит" энергию.

О проблемах с метаболизмом могут сигнализировать такие признаки, как вялость, сонливость, упадок сил, частые головные боли, выпадение волос и быстрый набор веса при привычном питании.

Исправлять положение следует контролем калорий и двигательной активностью. А именно, сжигать их на 250 больше, чем потреблять.

Этого достаточно, чтобы организм не перешел в "экономрежим". При этом рекомендуется подпитывать его умеренными порциями продуктов, содержащих много белка и полезных жиров. В частности, они содержатся в салатах на растительном масле, орехах и авокадо.

Быстрый эффект наблюдается не всегда, но в долгосрочной перспективе старания обязательно окупятся нормализацией обмена веществ, стабилизацией веса и исчезновением жировых складок на животе, утверждает эндокринолог.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.12.2019 09:55
- гость -

А "контроль калорий" и "голодание" это не одно и то же? Надоели уже псевдоспециалисты. с умным видом излагающие прописные истины и выдающий их за научные достижения.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:08
Названы самые популярные российские актеры 2019 года 1
09:42
Общественники объяснили, почему выступают против ФОКа в парке имени Ленина 3
09:11
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко 2
08:54
Подростки толпой избили полицейских в Мурманской области 5
08:33
Режиссер фильма "Текст" рассказал, как "раздел" Кристину Асмус 1
07:46
Эндокринолог дал советы, как избавиться от жира на животе, не голодая 1
07:34
Краткий путеводитель по женскому белью для мужчин. Инфографика 0
06:58
В каком цвете встречать Новый год 2020? 0
06:32
Синоптики ожидают метели и сильный ветер в Алтайском крае 0
06:08
Самые смешные и нелепые детские костюмы на Новый год 11
22:57
"Что Шнур задумал?". В Сети поражены слабым номером талантливой участницы шоу "Голос" 0
21:28
Не выжил никто. Подробности лобового ДТП в Алтайском крае 16
21:05
Ярко, людно, празднично. На барнаульском Арбате открылся новогодний городок 3
20:09
Страшное ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае. Есть погибшие 4
19:34
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола россиян 2
18:54
Корабль "Орел" должен 10 раз слетать к Луне, но может только три 15
18:05
Врачи назвали три продукта, защищающих от рака 2
17:38
Массовое ДТП в Барнауле стало причиной большой пробки 4
16:52
Кудрин рассказал, как за два-три года решить проблему с долгостроем 10
16:30
Стоп-кадр. Девушка помогает незрячему пройти вдоль нечищеной дороги 2
16:06
С 1 января подорожают водка и коньяк 6
15:31
Алтайский край вошел в топ-10 регионов РФ с самым развитым туризмом 2
14:56
В Минздраве объяснили, зачем объединят две больницы Барнаула 35
14:00
Очевидец сообщил о массовом столкновении фур на Новосибирской трассе 6
13:48
Барнаульский ресторатор откроет бар в Новосибирске 0
13:10
В Барнауле открылись губернаторские елки 4
12:49
Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2019 года 8
12:28
ГИБДД рекомендует водителям Рубцовска не выезжать за город 0
11:52
Американский журналист обиделся на ведущего и покинул шоу "Кто против?" 2
11:22
Врачи ответили на вопрос о вреде работы 31 декабря 5
10:33
Глава Республики Алтай снялся в музыкальном клипе. Видео 5
10:02
Решение суда о прекращении золотодобычи на Ануе вступило в силу 5
09:32
ПФР пояснил, когда дадут пенсии за январь 2020 года 0
09:03
Подрядчик остановил прокладку "Северного потока – 2" под угрозой санкций США 13
08:48
"Активированный уголь не поможет". Что делать при отравлении алкоголем 8
08:34
Какое наказание грозит за граффити и надписи на заборах 8
08:02
Где в Барнауле можно покататься на коньках. Инфографика 0
07:47
Энергетики очищают 500 км обледеневших электросетей в Алтайском крае 7
07:29
Нежные и красивые: женская хоккейная лига выпустила откровенный календарь 8
07:05
Потепление до +2°C ждет Алтайский край на выходных 0
06:58
Сколько стоят Дед Мороз со Снегурочкой на Новый год 2020 4
06:31
День зимнего солнцестояния 2019: когда наступит самый короткий день и что это значит 5
06:01
Ни да ни нет. В СГК прокомментировали вероятность покупки проблемной ТЭЦ в Яровом 2
23:47
В Алтайском крае начали производить маргарин 21
23:11
В Барнауле три школьника попали в реанимацию, попробовав снюс 7
22:43
Водителям вернут штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 20
22:13
Курс евро впервые за год опустился до 69 рублей 1
21:51
Волонтер нашла плачущего мальчика на трассе, но его отец не обрадовался 5
21:01
Алтайский Минздрав просит не получать льготные лекарства впрок 15
20:41
В Алтайском крае учредили премию имени Геннадия Саковича 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.