Вторник, 24 Декабрь, 14:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,25
€ 69
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Губернатор Томенко улетел на три дня в Москву на совещание с Путиным

, ИА "Амител"
Губернатор примет участие в Госсовете по аграрной теме
фото: правительство Алтайского края

фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко улетел на три дня в Москву, где примет участие в нескольких важных мероприятиях, в том числе на совещании Госсовета, который проводит президент Владимир Путин.

Так, во вторник, 24 декабря, губернатор будет присутствовать на церемонии награждения победителей федерального проекта "Лучшие региональные практики". Алтайский край будет отмечен премией в одной из номинаций.

В среду, 25 декабря, глава региона примет участие в работе Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. 26 декабря Виктор Томенко представит основной доклад по теме "Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий". На Госсовете, который проведет Владимир Путин, будет рассмотрен круг вопросов, связанных с развитием села, в том числе речь пойдет о реализации нацпроектов, проблемах в сфере сельского образования и здравоохранения, о цифровизации производства и кадровом обеспечении аграрных территорий. 

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.12.2019 12:14
Гость

В наш цифровой век всеми процессами можно управлять удаленно - через видеоконференцсвязь. Могут все губернаторы и не уезжать из Москвы, а регулярно выходить на большие экраны в своих губерниях, изредка приезжая с инспекциями. Г-н Абрамович уже показал всем что это возможно (сидя в Лондоне управлять Чукоткой)

24.12.2019 12:17
- гость -

можно управлять удаленно - через видеоконференцсвязь.
----------------------

Не в этой стране. Все оборудование импортное, софт импортный и все эти совещания могут стать достоянием общественности. Тогда уж сомнений не останется кто нами правит.

24.12.2019 12:20
- гость -

Улетел, возвращаться не обязательно.

24.12.2019 12:22
- гость -

Все таки госсовет с 24 года!?

24.12.2019 12:22
Иsтина

Тогда уж сомнений не останется кто нами правит.

Ситхи??? (Пал Путин и Дарт Кович?)

24.12.2019 12:28
- гость -

Надеюсь, травяного чая прихватил для дедушки?

24.12.2019 12:29
- гость -

Он улетел, но он обещал вернуться….. Милый, милый Карлсон....

24.12.2019 12:34
- гость -

травяного чая прихватил его только из за этого и дернули в москву

24.12.2019 12:39
- гость -

Знаю многих успешных аграриев они не нуждаются министров и прочих советников.

24.12.2019 12:39
- гость -

Разрешение спросить на повышение налогов?
они у нас самые "скромные" по сибири

24.12.2019 12:41
- гость -

12:17
А сейчас какой софт и оборудование?
Или сейчас нет совещаний?
Так нет же, и софт такой же, и совещания проводят.
А чего тогда не сливают инфу?
Может потому что конкретно вы несёте конкретную дичь? Может вы просто башкой об пол много раз битый?

24.12.2019 12:49
Вова

24.12.2019 12:20
- гость -
Улетел, возвращаться не обязательно.

Вам не нравится новый губернатор? Хорошо, вышлю вам старого обратно, у него пока ещё глаза открываются

24.12.2019 13:04
Гость

Кот из дома, мыши в пляс.

24.12.2019 13:17
- гость -

Какая конференция? корпорат походу

24.12.2019 13:31
- гость -

24.12.2019 13:04
Гость
Кот из дома, мыши в пляс.

!!!!

24.12.2019 13:53
- гость -

О чём они там будут совещаться? Как скажет Вова, так и будет.

24.12.2019 13:55
- гость -

24.12.2019 12:49
Вова


двусмысленно так то

24.12.2019 13:57
- гость -

Никто особо и не соскучится

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:17
Барнаул попал в 10 худших городов РФ по качеству и эффективности управления 2
14:08
ЛДПР провела пикет в поддержку детей-сирот в Барнауле 0
13:54
Глава Алтая прокомментировал слова Путина о том, что тот пьет отвар из трав 3
13:44
Кадыров: "Закон о домашнем насилии разрушает институт семьи" 7
13:30
Большой ремонт. В СГК рассказали, что делают для сокращения ЧП на теплосетях 3
13:21
Жители Барнаула смогут поздравить друзей и родных по всей России 0
13:15
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае 15
13:00
Неделя до Нового года: пора покупать подарки 0
12:43
На Алтае уровень заболеваемости ВИЧ за 2019 год снизился на 10% 1
12:30
Сказки к Новому году. Скоро на amic.ru 2
12:17
Барнаульцам повысят тариф на водоотведение почти на четверть 11
12:02
Губернатор Томенко улетел на три дня в Москву на совещание с Путиным 18
12:01
Ребенок скажет спасибо: почему здоровые привычки важно прививать с детства 0
11:38
Два легкоатлета из Барнаула признаны лучшими спортсменами России в 2019 году 4
11:29
Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию 3
11:19
Военная активность НАТО у границ России выросла вдвое 39
11:07
Около 75% компаний в Барнауле проводят для сотрудников новогодние корпоративы 4
11:00
Чудеса стоматологии: как улыбаться без стеснения и страха 1
10:49
Соцсети: в Алтайском крае водитель чиновника сбил ребенка и скрылся 3
10:37
Правила экзамена на водительские права изменят с 2020 года 4
10:19
Журналистку ямальского телеканала уволили за вопрос Путину о губернаторе 11
10:12
Жителям Алтайского края начислят пенсии за январь 2020 года заранее 5
10:00
Это "Ягуар" или "Порше"? Как китайские авто вышли на мировые стандарты производства 12
09:51
Власти рассказали, как на Алтае будут праздновать Год памяти и славы 11
09:35
"Искусство должно возбуждать". Вице-мэр Новосибирска ответила на критику 4
09:18
Власти Алтая рассказали о ситуации в городе Яровом, где введен режим ЧС 3
09:15
"Флорис" - это история красоты": цветочная сеть Барнаула изменила имя 3
09:01
В Новый год без долгов: пять шагов, которые помогут обрести финансовую свободу 6
08:53
Не снюсом единым. АКЗС хочет запретить никотиновые жвачки 8
08:39
Стоп-кадр. Найдите елку в отделе продажи инструментов 6
08:27
Бийск выкупил котельную в Заречье, где жители жаловались на двойные тарифы 2
08:15
Со всего мира: пять тысяч человек решили проблемы со зрением в алтайской клинике 0
07:58
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна многоэтажки 14
07:49
Какие эпизоды "Звездных войн" самые лучшие? Рейтинг amic.ru 4
07:30
Стекло, бананы и даже бактерии: самые креативные елки с рабочих мест 0
07:27
Барнаульский морж попал в Книгу рекордов Гиннесса 9
07:14
Путин рассказал, что пьет отвар из алтайских трав вместо чая 15
06:47
"Алтайэнергосбыт" создал бонусную программу 2
06:24
В Алтайском крае вырос объем производства еды 4
06:01
Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря 0
23:19
На Ямале врачи извлекли из желудка ребенка 18-сантиметровый клок волос 0
22:45
В России утвердили правила постройки пешеходных переходов для животных 3
22:17
Диетолог предложила здоровую замену колбасе на новогоднем столе 9
21:57
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Барнауле 1
21:46
Фильм российского режиссера вошел в список лучших картин десятилетия 0
21:17
Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы 3
20:49
Эксперты рассказали, о каких болезнях предупреждает сухость во рту 1
20:02
Китаец пытался провезти через российскую границу 79 килограммов человеческих волос 5
19:43
Сотрудники ФСИН на школьной линейке показали приемы разгона демонстрантов 9
19:14
Россияне рассказали о самых нежеланных подарках на Новый год 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.