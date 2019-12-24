Губернатор Томенко улетел на три дня в Москву на совещание с Путиным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко улетел на три дня в Москву, где примет участие в нескольких важных мероприятиях, в том числе на совещании Госсовета, который проводит президент Владимир Путин.
Так, во вторник, 24 декабря, губернатор будет присутствовать на церемонии награждения победителей федерального проекта "Лучшие региональные практики". Алтайский край будет отмечен премией в одной из номинаций.
В среду, 25 декабря, глава региона примет участие в работе Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. 26 декабря Виктор Томенко представит основной доклад по теме "Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий". На Госсовете, который проведет Владимир Путин, будет рассмотрен круг вопросов, связанных с развитием села, в том числе речь пойдет о реализации нацпроектов, проблемах в сфере сельского образования и здравоохранения, о цифровизации производства и кадровом обеспечении аграрных территорий.
Комментарии
В наш цифровой век всеми процессами можно управлять удаленно - через видеоконференцсвязь. Могут все губернаторы и не уезжать из Москвы, а регулярно выходить на большие экраны в своих губерниях, изредка приезжая с инспекциями. Г-н Абрамович уже показал всем что это возможно (сидя в Лондоне управлять Чукоткой)
можно управлять удаленно - через видеоконференцсвязь.
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Не в этой стране. Все оборудование импортное, софт импортный и все эти совещания могут стать достоянием общественности. Тогда уж сомнений не останется кто нами правит.
Улетел, возвращаться не обязательно.
Все таки госсовет с 24 года!?
Тогда уж сомнений не останется кто нами правит.
Ситхи??? (Пал Путин и Дарт Кович?)
Надеюсь, травяного чая прихватил для дедушки?
Он улетел, но он обещал вернуться….. Милый, милый Карлсон....
травяного чая прихватил его только из за этого и дернули в москву
Знаю многих успешных аграриев они не нуждаются министров и прочих советников.
Разрешение спросить на повышение налогов?
они у нас самые "скромные" по сибири
12:17
А сейчас какой софт и оборудование?
Или сейчас нет совещаний?
Так нет же, и софт такой же, и совещания проводят.
А чего тогда не сливают инфу?
Может потому что конкретно вы несёте конкретную дичь? Может вы просто башкой об пол много раз битый?
24.12.2019 12:20
- гость -
Улетел, возвращаться не обязательно.
Вам не нравится новый губернатор? Хорошо, вышлю вам старого обратно, у него пока ещё глаза открываются
Кот из дома, мыши в пляс.
Какая конференция? корпорат походу
24.12.2019 13:04
Гость
Кот из дома, мыши в пляс.
!!!!
О чём они там будут совещаться? Как скажет Вова, так и будет.
24.12.2019 12:49
Вова
двусмысленно так то
Никто особо и не соскучится