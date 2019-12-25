Дерзкие грабители и разбойники с электрошокером из Бийска пойдут под суд

Жителей Бийска будут судить за разбойное нападение, грабежи и похищение человека ради денег. Прокуратура Алтайского края утвердила против них обвинительное заключение.
"С мая по ноябрь 2017 года мужчины совершили разбойное нападение, а также несколько грабежей в отношении продавцов торговых павильонов, завладев денежными средствами на сумму около одного миллиона рублей. Обвиняемые перед нападениями следили за окружающей обстановкой на улице, а также использовали электрошокер, применяя его в качестве оружия", – сообщили в ведомстве.
Также, по версии следствия, в январе-апреле 2018 года обвиняемые похитили знакомого, чтобы выбить у него долг в 200 тысяч рублей.
"Соучастники под видом покупки автомобиля напали на потерпевшего, заблокировали его в машине, связали ему руки, после чего стали удерживать и требовать возврата долга, угрожая при этом ножом. Опасаясь за свою жизнь, он согласился передать им свой автомобиль. Забрав у мужчины документы, насильно удерживая его на заднем сиденье автомобиля, соучастники преступления проследовали для оформления договора купли-продажи, но были задержаны сотрудниками полиции", – добавили в пресс-службе прокуратуры.
Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, п.п. "а, г, д" ч. 2 ст. 161, п.п. "а, в, г" ч.2 ст.126, ч. 2 ст. 330 УК РФ. За похищение человека им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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