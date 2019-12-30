В Барнауле образовалась двухкилометровая пробка на проспекте Строителей

Затрудненное движение транспорта зафиксировано вечером 30 декабря в Барнауле. Соответствующие данные размещены на сервисе "Яндекс. Пробки".
По данным на 21:15 он оценивает критичность дорожной ситуации на 6 баллов из 10 возможных (7 – серьезные пробки, 8 – многокилометровые пробки, 9 – город стоит, 10 – пешком быстрее). Согласно статистике, по понедельникам в это время пробок обычно совсем не бывает.
Вероятно, дорожную ситуацию сегодня затруднили неблагоприятная погода и предновогодняя суета.
Наиболее сложная обстановка на проспекте Строителей – средняя скорость потока автомобилей составляет около 5 км/ч. На его участке от пересечения с проспектом Ленина и до Павловского тракта образовалась двухкилометровая пробка.
Также существенно затруднено движение в районе выезда на проспект Строителей с улицы Челюскинцев и переулка Ядринцева.
Также пробка наблюдается под мостом на проспекте Калинина. По информации очевидцев, движение затруднено из-за забуксовавших фур.
Напомним, ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает водителей быть аккуратными из-за повышенного риска ДТП в метель и гололедицу.
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