С банков начали взимать комиссию за переводы по номеру телефона

С первого дня 2020 года Банк России начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет клиентам переводить средства с одного счета на другой, в том числе иного банка в другом регионе, сообщает РИА Новости.
Сумма удержания может составлять от пяти копеек до трех рублей, в зависимости от суммы денежного перевода.
Представители кредитных организаций, опрошенных РИА Новости, выразили уверенность, что введение тарифов не создаст дополнительной нагрузки. Дело в том, что о таком развитии предупреждали заранее, поэтому в планах банков прогнозируемая сумма комиссии была заложена в графу "расходы".
В то же самое время, нулевые комиссии для клиентов по таким переводам оставляют лишь немногие банки. Большинство же участников СБП уже удерживает некоторую долю от подобных переводов.
Напомним, система быстрых платежей запущена в России в начале 2019 года. СБП позволяет гражданам осуществлять переводы средств по номеру телефону получателя, даже в том случае, если стороны имеют счета в различных кредитных организациях.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные банковские переводы между счетами, зарегистрированными в одном банке.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, эта мера позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга. Он также подчеркнул, что комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
Закон вступит в силу спустя 80 дней с момента публикации – 5 марта 2020 года. Что изменится с его внедрением, читайте в рубрике amic.ru "вопрос – ответ".
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