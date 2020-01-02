Сводки как с фронта. Что происходит на трассах Алтайского края 2 января

О множестве аварий на трассах Алтайского края, в том числе с летальным исходом, сообщают жители региона в социальных сетях. Водители отмечают, что на дорогах сильный гололед, а на трассе Барнаул-Бийск еще и сильный боковой ветер.
"5 ДТП насчитал, пока с Бийска ехал", пишет один из подписчиков сообщества "Барнаул22".
"Народ, кто в сторону Бийска собирается, дорога плохая, гололёд и сильный боковой ветер", — пишет еще один из подписчиков.
Очевидцы сообщают о сильной аварии перед с. Полковниково в сторону Бийска. "Мужчина сидит в машине без движения, возможно, насмерть", — пишет свидетель ЧП. Отмечает, что на дороге сильно метет.
Грузовик съехал с трассы и "зарылся в снегу" перед Логовое -2 в сторону Бийска.
Две аварии произошли со стороны Новосибирска перед Озерками. По словам очевидца, расстояние между авариями метров 200.
И самая страшная авария, в которой погибли две женщины, произошла сегодня на трассе Барнаул – Бийск. Столкнулись автомобили Toyota Platz и Honda Fit. Погибли водитель и пассажир Toyota. Во втором автомобиле ехала семья из 4 человек, среди них 2 детей. Им оказывают медицинскую помощь.
Напомним, непогода в Алтайском крае продлится 2 января весь день и ночь на 3 января. Накануне из-за сильного ветра в регионе были перекрыты ряд трасс. Сегодня их открыли, но и спасатели, и сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность, так как на дорогах все еще опасно.
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