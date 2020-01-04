Как помогают семьям, воспитывающим детей-инвалидов в Алтайском крае. Инфографика

Несколько лет назад власти Алтайского края приступили к реализации программы "Доступная среда", заявив, что собираются сделать равными условия для всех категорий населения. В числе прочего был разработан целый комплекс мер, чтобы улучшить ситуацию для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Наша инфографика показывает, на какие формы социальной поддержки могут рассчитывать такие семьи сегодня в нашем регионе.
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Подробнее о том, каковые реальные результаты реализации программы "Доступная среда" в Алтайском крае и изменилось ли хоть что-нибудь для людей с инвалидностью, рассказывают герои проекта amic.ru "Раздвигая границы". Это жители Алтайского края — те, кто непосредственно столкнулся с этой проблемой. Это родители, воспитывающие "особых" детей, или люди, которые сами получили инвалидность. Нам кажется, их мнение — самая честная оценка работы власти.
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