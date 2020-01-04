Жительница Урала продает тысячную купюру за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска продает тысячную купюру с красивым серийным номером за семь млн рублей, пишет "Ura.ru".
Номер банкноты — шесть семерок подряд и ноль полностью повторяет ее стоимость, заявленную в объявлении.
"Как человек, хорошо разбирающийся в этой теме, скажу что цена этой банкноты - ровно 1000 рублей. Если бы были все семерки, то с учетом убитого состояния - около 7-8 тысяч рублей", — написал один из пользователей социальных сетей.
Покупатель на коллекционную банкноту пока не нашелся.
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