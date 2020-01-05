Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние

Земля и Солнце максимально сблизились друг с другом 5 января, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудницу Московского планетария Людмилу Кошман. Из-за этого с Земли солнечный диск выглядит на 3% больше, чем в июле, когда небесные объекты находятся максимально далеко друг от друга.
"В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах, разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода", – приводит ТАСС слова астронома.
При этом Кошман пояснила, что смена времен года обусловлена совсем не расстоянием между Солнцем и Землей, а тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты.
Полный оборот вокруг небесного светила Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. При этом наша планета движется по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.
Напомним, что уже в январе жители Алтайского края смогут наблюдать первое лунное затмение. Эксперты отмечают, что это будет самое значительное лунное затмение в 2020 году.
Комментарии
А может это Земля приблизилась в Солнцу?!!! Задрали эти жертвы ЕГЭ.
Заголовок бестолковый.
Не Солнце к Земле приблизилось, а Земля к Солнцу. Земля вокруг Солнца вращается. Гравитационное воздействие Земли на Солнце ничтожно.
Амик - жертвы ЕГЭ.
Для северного полушария это благо.
Зимой Солнце ближе, летом дальше, это сглаживает перепад температур
5.01.2020 15:09
- гость -
Не Солнце к Земле приблизилось, а Земля к Солнцу. Земля вокруг Солнца вращается.
С древних лет известно, что Солнце вокруг Земли вращается (а сама Земля на трех черепахах).
Прошу не перечить амику, они адепты древних учений
А есть еще теория относительности. И относительно наблюдателя на Земле - именно Солнце поднимается над горизонтом, садится за горизонт и проходит свой путь на небосклоне.
13:43; 15:09 и другие
Давайте пойдем на компромисс: земля приблизилась к солнцу и солнце тоже сделало шаг навстречу и приблизилось к земле. Давайте жить дружно...быть взаимно вежливыми...