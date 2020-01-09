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Ученые нашли способ излечить рак за секунду

, ИА "Амител"
Они использовали лучевую терапию, но не фотонами, а протонами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Поразительных результатов удалось добиться американским ученым из Онкологического центра при Пенсильванском университете при проверке гипотезы о том, что протонами лечить рак эффективнее, чем фотонами, сообщает РИА Новости.

Исследователи набрали группу добровольцев с онкологическими заболеваниями, часть из которых проходила стандартную лучевую терапию, в то время как другая – экспериментальную.

Итоги работы превзошли ожидания. Эффект воздействия на раковые клетки был идентичным, но протонная атака почти не повреждала соседние здоровые ткани, в отличие от разрушительного облучения фотонами.

Кроме того, полный курс протонной терапии можно провести менее, чем за секунду, тогда как для курса фотонной радиотерапии понадобится несколько недель.

Ученые рассказали, что внедрять новый метод лечения можно уже сегодня без дорогостоящей замены оборудования.

Достаточно будет незначительно модернизировать уже имеющееся. Правда, потребуются новые датчики измерения дозы облучения, так как стандартные быстро выходят из строя из-за высоких доз радиации и сверхвысоких скоростей частиц.

Новаторы надеются, что вскоре их метод лечения успешно пройдет клинические испытания и будет внедрен в медицинскую практику.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 19:37
лажа

амик, что это за бред?

9.01.2020 19:41
- гость -

И когда в следующий раз напишите про очередное излечивающее рак лекарство, вы хотя бы уточняйте, какойоно лечит: карциному, меланому, саркому, лейкоз, лимфому, тератому, глиому или другие виды.
Пока гуглите что это, может быть, хоть какие-то понимание предметной области получите, чтобы отсеивать явный бред и отключить веру в универсальное лекарство от рака.

9.01.2020 19:43
- гость -

... и протонных центров по миру множество.
Увы, рекламы больше чем пользы.
Один протонный центр чуть не убил за две недели знакомого, могли только бабки стричь, ни диагностики, ни лечения другого не было, увезли экстренно в Германию в нормальный онкоцентр

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