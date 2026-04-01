Участницы клуба Women Lab в Барнауле поговорили о развитии, красоте и личном бренде

Семь экспертов выступили в атмосферном ресторане "Русский чай"

01 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

"Путешествие души" / Фото: Дмитрий Мерзликин

26 марта в Барнауле прошла встреча "Путешествие души", которую провела команда Women Lab ("Вумен ЛАБ"). Спикеры и гости поговорили о внутреннем состоянии, красоте и профессиональном развитии. Организаторы охватили сразу несколько сфер: от психологии состояний и эзотерики до развития личного бренда. И все это в стенах исторического особняка — в уютном ресторане "Русский чай".

Секреты красоты и домашнего ухода

О красоте и грамотном уходе за собой рассказали сразу два эксперта. Врач-косметолог, специалист по антивозрастным методикам и основатель клиники "Новый возраст" Наталья Бубенчикова объяснила, как выстраивать заботу о коже в разные периоды жизни. Руководитель барнаульского ДЦ Mirra ("Мирра") и основатель учебного центра Mirra.Lab ("Мирра.Лаб") Наталия Левченко продолжила тему домашнего ухода, сделав акцент на правильных повседневных ритуалах без лишних сложностей.

О личном бренде в эпоху перемен говорила ментор, соавтор книг в компании AzarenokPRO ("АзаренокПРО") и создатель Агентства личных брендов Наталья Кайзер. Она объяснила, как оставаться заметным, когда вокруг меняются правила игры.

Коммуникация как инструмент

Бизнес-тренер, предприниматель, федеральный спикер и эксперт в сервисе и коммуникации Анна Маляр посвятила выступление искусству диалога — тому, как превращать общение в главный инструмент для достижения целей. Профессиональный астролог с 19-летним стажем, основатель астроцентра Vega ("Вега") Татьяна Жидкова предложила взглянуть на коммуникацию под новым углом, сделав ее личным активом.

Тему эффективного нетворкинга раскрыл тренер-психолог Андрей Шишмарев: он дал участницам практические инструменты для построения связей без границ. Цифровой кочевник, создатель клуба Women Lab ("Вумен Лаб") и основатель движения Travel Party ("Трэвел Парти") Дмитрий Костин рассказал, как путешествовать с умом и без удара по бюджету.

Встреча прошла в формате интересного диалога. Организаторы отметили, что главная цель — дать участницам не только новые знания, но и атмосферу поддержки, в которой каждый может найти единомышленников и импульс для дальнейшего движения.

Ресторан "Русский чай" расположен в историческом особняке и сочетает атмосферу старой Сибири с современным подходом к гастрономии. Здесь подают блюда сибирской кухни в авторском исполнении с сохранением традиционных рецептов, а с апреля 2026 года запускают обновленное меню под руководством профессионального бренд-шефа. Пространство подходит как для камерных семейных и романтических ужинов, так и для проведения мероприятий — помимо основного зала предусмотрены отдельные ВИП-зоны, что позволяет организовать встречи разного формата в приватной обстановке. Ресторан ориентирован на гостей, которым важны качество, атмосфера и внимательный сервис.

