Участницы клуба Women Lab в Барнауле поговорили о развитии, красоте и личном бренде
Семь экспертов выступили в атмосферном ресторане "Русский чай"
01 апреля 2026, 11:00, ИА Амител
26 марта в Барнауле прошла встреча "Путешествие души", которую провела команда Women Lab ("Вумен ЛАБ"). Спикеры и гости поговорили о внутреннем состоянии, красоте и профессиональном развитии. Организаторы охватили сразу несколько сфер: от психологии состояний и эзотерики до развития личного бренда. И все это в стенах исторического особняка — в уютном ресторане "Русский чай".
Секреты красоты и домашнего ухода
О красоте и грамотном уходе за собой рассказали сразу два эксперта. Врач-косметолог, специалист по антивозрастным методикам и основатель клиники "Новый возраст" Наталья Бубенчикова объяснила, как выстраивать заботу о коже в разные периоды жизни. Руководитель барнаульского ДЦ Mirra ("Мирра") и основатель учебного центра Mirra.Lab ("Мирра.Лаб") Наталия Левченко продолжила тему домашнего ухода, сделав акцент на правильных повседневных ритуалах без лишних сложностей.
О личном бренде в эпоху перемен говорила ментор, соавтор книг в компании AzarenokPRO ("АзаренокПРО") и создатель Агентства личных брендов Наталья Кайзер. Она объяснила, как оставаться заметным, когда вокруг меняются правила игры.
Коммуникация как инструмент
Бизнес-тренер, предприниматель, федеральный спикер и эксперт в сервисе и коммуникации Анна Маляр посвятила выступление искусству диалога — тому, как превращать общение в главный инструмент для достижения целей. Профессиональный астролог с 19-летним стажем, основатель астроцентра Vega ("Вега") Татьяна Жидкова предложила взглянуть на коммуникацию под новым углом, сделав ее личным активом.
Тему эффективного нетворкинга раскрыл тренер-психолог Андрей Шишмарев: он дал участницам практические инструменты для построения связей без границ. Цифровой кочевник, создатель клуба Women Lab ("Вумен Лаб") и основатель движения Travel Party ("Трэвел Парти") Дмитрий Костин рассказал, как путешествовать с умом и без удара по бюджету.
Встреча прошла в формате интересного диалога. Организаторы отметили, что главная цель — дать участницам не только новые знания, но и атмосферу поддержки, в которой каждый может найти единомышленников и импульс для дальнейшего движения.
Ресторан "Русский чай" расположен в историческом особняке и сочетает атмосферу старой Сибири с современным подходом к гастрономии. Здесь подают блюда сибирской кухни в авторском исполнении с сохранением традиционных рецептов, а с апреля 2026 года запускают обновленное меню под руководством профессионального бренд-шефа. Пространство подходит как для камерных семейных и романтических ужинов, так и для проведения мероприятий — помимо основного зала предусмотрены отдельные ВИП-зоны, что позволяет организовать встречи разного формата в приватной обстановке. Ресторан ориентирован на гостей, которым важны качество, атмосфера и внимательный сервис.
"Русский чай"
Адрес: Красноармейский проспект, 8
Тел.: +7‒933‒933‒04‒30
Ментор (от английского mentor, наставник) — человек, у которого есть большой опыт в какой-то профессиональной области. Этим опытом он готов делиться с другими — менти (mentee, подопечный), чтобы помочь им развиваться и принимать правильные решения.
Нетворкинг (от английского networking — «работа с сетью») — это процесс создания и развития полезных контактов, которые могут помочь в карьере, бизнесе или личных делах. Это искусство налаживания связей, в основе которого лежит взаимовыгодное сотрудничество ...
Проще, русскими словами можно всё выразить. И сразу выясняется некоторая бесполезность всего этого ...
11:37:43 01-04-2026
пришла весна и обострились все болезни, особенно у "федеральных спикеров", "региональные спикеры" отстают
13:52:44 01-04-2026
Интересен источник содержания клуба Women Lab ? Кто спонсирует эту "женскую лабораторию" ?