С 1 апреля в России перестала работать оплата Apple ID со счета мобильного телефона

Операторы связывают это с указанием Минцифры, которое стремится вернуть российские приложения в App Store

01 апреля 2026, 10:41, ИА Амител

С полуночи 1 апреля в России исчезла возможность пополнения баланса Apple ID со счета мобильного телефона. Как сообщает "Коммерсантъ", платежи через МТС, "Билайн" и T2 не удалось провести.

Ранее РБК писал, что "МегаФон", "Билайн", МТС и T2 получили указание отключить возможность пополнения Apple ID с мобильных счетов с 1 апреля. По информации СМИ, таким образом Минцифры намерено воздействовать на Apple, чтобы вернуть популярные российские приложения в App Store.

Операторы "Билайн" и МТС заранее разослали рекомендации для пользователей и посоветовали пополнить баланс Apple ID, чтобы избежать перебоев с подписками.