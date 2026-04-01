В Барнауле 1 апреля без воды останутся 16 домов и четыре соцобъекта

Коммунальщики заменят задвижку на улице Островского

01 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

В Барнауле 1 апреля 16 многоквартирных домов и четыре социальных объекта останутся без холодной воды. Причина — плановая замена задвижки диаметром 300 мм на улице Островского, 54. Работы продлятся с 13:00 до 22:00, сообщает "Росводоканал" города.

Воды не будет в домах:

ул. Островского, 50, 52, 56, 58;

ул. Георгия Исакова, 215, 217, 219, 221, 223, 229, 232, 234, 236, 238, 240, 242.

Под отключение также попали четыре соцобъекта: музыкальная школа (Островского, 52б), школа (Георгия Исакова, 227), бойлерная (Георгия Исакова, 234а) и корпус АГИК (Юрина, 277).