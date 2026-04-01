Жители Барнаула жалуются на подтопленный въезд в микрорайон Куета

В некоторых местах дорожное полотно полностью скрыто водой

01 апреля 2026, 10:38, ИА Амител

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители краевой столицы жалуются на состояние дороги при въезде в микрорайон Куета: проезд затрудняют не только скопившаяся вода, но и многочисленные ямы на участке от микрорайона Новосиликатного, пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

«Вот такая обстановка при въезде в Куету, не считая препятствий в виде ям по всему пути следования от поселка Новосиликатного. Когда же обратят внимание? Дорога заброшенная, никто ее не ремонтирует», — отмечает местная жительница.

На опубликованных фотографиях видно, что в некоторых местах дорожное полотно полностью скрыто водой, из-за чего движение транспорта значительно осложнено.

Ранее сообщалось, что более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году.