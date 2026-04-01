Лед на Оби в районе Барнаула может вскрыться уже 8 апреля

В текущем сезоне ожидается полноводная навигация

01 апреля 2026, 12:11, ИА Амител

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскрытие льда на реке Оби в районе Барнаула в 2026 году может начаться раньше привычных сроков. По предварительным прогнозам, разрушение ледяного покрова ожидается уже 8 апреля, что на несколько дней опережает среднемноголетние значения, пишет "Банкфакс"‎.

Такой прогноз 31 марта на пресс-конференции ТАСС озвучил первый заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин. По его словам, в целом по Обь-Иртышскому бассейну вскрытие рек в этом году может произойти в сроки, близкие к обычным, либо раньше на пять-семь суток.

Он уточнил, что, согласно предварительным данным Росгидромета, освобождение ото льда самого южного участка Оби в районе Барнаула ожидается 8 апреля.

«Конкретные сроки будут зависеть от температурного режима и других факторов, например, количества осадков», — отметил Жулин.

Также представитель администрации сообщил, что в текущем сезоне ожидается полноводная навигация, что может положительно сказаться на судоходстве.

«Обстановочный флот уже находится в технической готовности. Как только позволит ледовая обстановка, суда сразу приступят к расстановке навигационных знаков и обеспечению безопасности движения», — рассказал он.

Ранее сообщали, что 31 марта "Рубцовский водоканал" приступил к ежегодной весенней процедуре — дроблению ледового покрова реки Алей в районе плотины гидроузла. Это необходимо, чтобы не допустить ледового затора в черте города и снять нагрузку с плотины во время паводка.