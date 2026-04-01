Подготовку к первой волне паводка в Алтайском крае держат на особом контроле

Чтобы оперативно реагировать на любые изменения обстановки

01 апреля 2026, 11:11, ИА Амител

Дорожники проводят противопаводковые мероприятия / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае ведутся работы по подготовке к пропуску весеннего паводка и ледохода с целью предотвращения разрушения автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами и городами, информирует региональный Минтранс.

По поручению министра транспорта Алтайского края Андрея Подоляна подрядным организациям поставлена задача наладить четкое взаимодействие с МЧС, держать технику в полной готовности к немедленному выходу и сформировать дополнительные резервы из числа дорожных рабочих.

«Вопросы, касающиеся безаварийного пропуска паводка, держим на особом контроле. Мы должны оперативно реагировать на любые изменения обстановки, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойный проезд по дорогам края», — подчеркнул глава ведомства.

В настоящее время дорожники очистили более 14 тыс. п. м водоотводных сооружений, открыли почти 4,5 тыс. водопропускных труб, которые были заложены снежными массами за зиму. Чтобы предотвратить подмыв опор, выполнены работы по околу льда возле 45 мостов. Кроме того, расчищены обочины от снега на протяжении порядка 13,6 тыс. км, это необходимо для того, чтобы вода не проникала в тело насыпи, для предотвращения переувлажнения земляного полотна дороги.

Всего на период прохождения паводка задействован 61 механизированный отряд, в распоряжении которого находится более 600 единиц специализированной дорожной техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры. Этой техникой предстоит оперативно устранять ледяные заторы, расчищать пути для отвода воды и укреплять насыпи.

Для незамедлительного принятия мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на автодорогах дополнительно сформировано шесть мобильных специализированных отрядов. В их составе 139 единиц инженерной спецтехники и 562 дорожных сотрудника. Они предназначены для быстрой ликвидации прорывов, заторов и проведения аварийно-восстановительных работ в сложных условиях.

В случае возникновения нештатных ситуаций, для получения оперативной помощи и информации можно обратиться по следующим номерам телефонов:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869;

единый номер вызова службы спасения: 112;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.