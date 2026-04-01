В Госдуме предложили увеличить майские праздники за счет новогодних

Так россияне смогут подготовиться к дачному сезону

01 апреля 2026, 11:51, ИА Амител

Увеличить продолжительность майских праздничных выходных можно за счет сокращения новогодних каникул. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик предложил компенсировать майские выходные за счет части январских каникул — в частности, сделать нерабочими дни, которые сейчас разделяют майские праздники.

Миронов обратил внимание на то, что в текущем году майский период отдыха прерывается рабочими днями, и выступил за заполнение этого промежутка дополнительными выходными.

Особое значение такой перенос, по мнению Миронова, имеет для многочисленных российских дачников. Дополнительные выходные в начале сезона позволили бы им эффективнее распорядиться временем и заняться хозяйственными делами. Кроме того, политик считает почти двухнедельный период новогодних каникул избыточным.

Он отметил, что отдых в мае оказался бы более удобным и востребованным: многие граждане, как подчеркивает Миронов, отмечают, что длинные зимние праздники не всегда актуальны, в том числе из‑за сложностей с организацией поездок.

Примечательно, что в 2026 году майские праздники окажутся самыми короткими за последние восемь лет — это связано с продолжительными новогодними каникулами. При этом действующее законодательство (Трудовой кодекс РФ) закрепляет 14 праздничных дней в году.

Если они выпадают на выходные, дни отдыха переносят на будни — благодаря этому общий баланс рабочего и нерабочего времени не меняется. Так, в 2026 году запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных — это соответствует показателям 2025 года.