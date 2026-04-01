В Госдуме предложили увеличить майские праздники за счет новогодних
Так россияне смогут подготовиться к дачному сезону
01 апреля 2026, 11:51, ИА Амител
Увеличить продолжительность майских праздничных выходных можно за счет сокращения новогодних каникул. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Политик предложил компенсировать майские выходные за счет части январских каникул — в частности, сделать нерабочими дни, которые сейчас разделяют майские праздники.
Миронов обратил внимание на то, что в текущем году майский период отдыха прерывается рабочими днями, и выступил за заполнение этого промежутка дополнительными выходными.
Особое значение такой перенос, по мнению Миронова, имеет для многочисленных российских дачников. Дополнительные выходные в начале сезона позволили бы им эффективнее распорядиться временем и заняться хозяйственными делами. Кроме того, политик считает почти двухнедельный период новогодних каникул избыточным.
Он отметил, что отдых в мае оказался бы более удобным и востребованным: многие граждане, как подчеркивает Миронов, отмечают, что длинные зимние праздники не всегда актуальны, в том числе из‑за сложностей с организацией поездок.
Примечательно, что в 2026 году майские праздники окажутся самыми короткими за последние восемь лет — это связано с продолжительными новогодними каникулами. При этом действующее законодательство (Трудовой кодекс РФ) закрепляет 14 праздничных дней в году.
Если они выпадают на выходные, дни отдыха переносят на будни — благодаря этому общий баланс рабочего и нерабочего времени не меняется. Так, в 2026 году запланировано 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных — это соответствует показателям 2025 года.
13:05:15 01-04-2026
Оставьте уже в покое новогодние праздники, в мае и так хорошо отдыхаем.
13:27:20 01-04-2026
Хватит уже гулянок. Никто на дачах пахать не будет, будут только попойки. Одни пенсионеры сейчас выращивают овощи, а они и так свободны. А вот из - за гулянок на дачах кошмар творится, и пенсионеры стараются не ехать. Таким образом, вылетают эти дни из полезного труда
13:32:46 01-04-2026
Боже какое горе!Как пережить перерыв между 1 и 9 мая,немыслимая проблема.Не задолбались еще бухать по 10 дней зимой и весной.Не надо сваливать на дачников,они все успеют сделать без ваших выходных.Проблем больше в государстве нет?
15:08:49 01-04-2026
У меня нет дачи, наплевать мне на подготовку к ней, зато на НГ я семьей выезжаю кататься на горных лыжах, оставьте в покое новогодние праздники, задолбали
15:13:31 01-04-2026
Гость (15:08:49 01-04-2026) У меня нет дачи, наплевать мне на подготовку к ней, зато на ... А дачникам плевать на ваши лыжи. Вас горстка таких, а дачников много, и мы хотели б отдыхать когда тепло и заниматься полезным трудом в свое удовольствие.
17:16:16 01-04-2026
Гость (15:13:31 01-04-2026) А дачникам плевать на ваши лыжи. Вас горстка таких, а дачник... Да дачи бросают многие, посмотрите "Огоньки", дачи реально пенсионеры в основном держат, кто помоложе - это загородный отдых. С газонокосилкой, баней и мангалом. И обратите внимание - садить, кроме редиски, на майские праздники и нечего. В доме прибраться - один день. И погода на майских праздниках чаще не очень, да и слякоть еще зачастую. В Краснодарском крае по-другому. У нас лучше зимой отдохнуть.
15:58:19 01-04-2026
Да хорошие предложения, но 1 апреля... скорее всего шутка