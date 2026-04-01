В Алтайском крае начали эвакуацию людей из-за паводка в Михайловском районе
В райцентре Михайловское вода прибывает умеренно
01 апреля 2026, 11:05, ИА Амител
В Михайловском районе по состоянию на утро 1 апреля подтоплено 38 приусадебных участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Юрьев.
По его словам, в районе продолжается мониторинг обстановки: специалисты осматривают поля и обходят улицы населенных пунктов, а также предупреждают жителей о возможном подтоплении.
В райцентре Михайловское вода прибывает умеренно, дренажная система справляется. В селе Ракиты ситуация остается сложной из-за большого объема талых вод, там продолжаются работы по укреплению защитных сооружений.
Превентивно эвакуированы две семьи. В пункте временного размещения в Ракитах по собственному желанию находятся шесть человек. При этом подтоплений жилых домов на данный момент не зафиксировано.
«Контролируем все участки и направления. Ведутся аэрофотосъемки местности. Следите за информацией», — подчеркнул Юрьев.
Жителям напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в экстренные службы по телефонам 112 или 24-8-12.
Режим повышенной готовности в районе объявили 26 марта — с полей начала активно сходить талая вода. Жителей сел Михайловское и Ракиты предупреждали о возможном подтоплении.
11:19:07 01-04-2026
Умиляет бравое утверждение, что дренажная система справляется!!!- тогда ЧТО это?!?.....
12:16:52 01-04-2026
Тут вроде все понятно написано- в райцентре дренажная система справляется, А вот в Ракитном потоп. И Михайловское и Ракитное находятся в Михайловском районе.
Тут вроде все понятно написано- в райцентре дренажная система справляется, А вот в Ракитном потоп. И Михайловское и Ракитное находятся в Михайловском районе.
11:42:50 01-04-2026
вот интересно, почему только когда все затопит водой идут работы по укреплению защитных сооружений? Эту работу нужно ЖКХ вести круглый год, осенью очищать от мусора, зимой от снега, льда, чтобы весной не подтапливало дома.
14:15:26 01-04-2026
Зачем жить там где топит?
Карты подтоплений есть, зачем?