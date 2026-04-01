В Алтайском крае начали эвакуацию людей из-за паводка в Михайловском районе

В райцентре Михайловское вода прибывает умеренно

01 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае/ Фото: amic.ru

В Михайловском районе по состоянию на утро 1 апреля подтоплено 38 приусадебных участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Юрьев.

По его словам, в районе продолжается мониторинг обстановки: специалисты осматривают поля и обходят улицы населенных пунктов, а также предупреждают жителей о возможном подтоплении.

В райцентре Михайловское вода прибывает умеренно, дренажная система справляется. В селе Ракиты ситуация остается сложной из-за большого объема талых вод, там продолжаются работы по укреплению защитных сооружений.

Превентивно эвакуированы две семьи. В пункте временного размещения в Ракитах по собственному желанию находятся шесть человек. При этом подтоплений жилых домов на данный момент не зафиксировано.

«Контролируем все участки и направления. Ведутся аэрофотосъемки местности. Следите за информацией», — подчеркнул Юрьев.

Жителям напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в экстренные службы по телефонам 112 или 24-8-12.

Режим повышенной готовности в районе объявили 26 марта — с полей начала активно сходить талая вода. Жителей сел Михайловское и Ракиты предупреждали о возможном подтоплении.