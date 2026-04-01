На Алтае подешевели сладости, но подорожали билеты в кино

Стоимость услуг в республике растет заметнее всего

01 апреля 2026, 11:36, ИА Амител

В феврале 2026 года цены в Республике Алтай увеличились на 0,13%. Заметно подорожали услуги, тогда как стоимость продуктов выросла меньше, а непродовольственных товаров — снизилась. Об этом говорится в материалах Банка России.

Как отметила управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Алтай Надежда Донских, жители региона стремятся разнообразить свой досуг.

«Они стали чаще ходить в кино в феврале — на это повлияли новые фильмы в прокате. Спрос вырос, поэтому билеты подорожали. В январе ситуация была обратной: после новогодних праздников людей в кинотеатрах было меньше, и чтобы привлечь посетителей, действовали скидки. Впервые с апреля 2024 года подорожали билеты в музеи. В их стоимость перенесли накопленные издержки, в том числе на содержание помещений, обслуживание оборудования и оплату труда сотрудников», — рассказала она.

Продовольствие в феврале подорожало в регионе на 0,2%, однако цены на отдельные виды продуктов снизились за месяц. Подешевели некоторые кондитерские изделия: шоколадные конфеты, печенье, шоколад. Стоимость сливочного масла снизилась на 2,6%, макарон и круп — на 2,9%. «Все эти продукты подешевели, потому что в регионе стало больше таких товаров — в магазины пришли новые поставщики», — указывает ЦБ.

Среди непродовольственных товаров цены упали на некоторые виды бытовой и компьютерной техники: холодильники, утюги, микроволновки, ноутбуки и моноблоки. Также подешевели беспроводные наушники, смарт-часы, смартфоны. «Это связано с тем, что высокие запасы отдельных товаров позволили торговым сетям региона провести скидочные акции», — поясняет Банк России.

Годовая инфляция в Республике Алтай в феврале 2026 года продолжила замедляться и составила 4,3%. В целом по стране она составляет 5,9%.