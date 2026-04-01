За первоапрельские шутки на работе могут уволить

01 апреля 2026, 12:00, ИА Амител

Увольнение, работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам может грозить увольнение за первоапрельские шутки, если они нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом в интервью ТАСС предупредила эксперт Президентской академии Мария Кутарова.

«Если "шутка" нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения», — сказала она.

Неприемлемыми шутками могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем.

Поводом для взыскания может стать любая шутка, которую можно квалифицировать как оскорбление.