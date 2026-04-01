За первоапрельские шутки на работе могут уволить
Неприемлемыми шутками могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем
01 апреля 2026, 12:00, ИА Амител
Россиянам может грозить увольнение за первоапрельские шутки, если они нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом в интервью ТАСС предупредила эксперт Президентской академии Мария Кутарова.
«Если "шутка" нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения», — сказала она.
Неприемлемыми шутками могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем.
Поводом для взыскания может стать любая шутка, которую можно квалифицировать как оскорбление.
12:31:21 01-04-2026
За первоапрельские шутки на работе могут уволить - шутка
12:47:37 01-04-2026
гость (12:31:21 01-04-2026) За первоапрельские шутки на работе могут уволить - шутка... Меня за пьянки-то кое-как уволили. А тут шутки
14:06:22 01-04-2026
Гость (12:47:37 01-04-2026) Меня за пьянки-то кое-как уволили. А тут шутки... Ну, что такое пьянки? Так, пустяк. А вот пошутить про "бентли" начальника и график 24/7 для работяг... Тут крамола...