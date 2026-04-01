НОВОСТИОбщество

За первоапрельские шутки на работе могут уволить

Неприемлемыми шутками могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем

01 апреля 2026, 12:00, ИА Амител

Увольнение, работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам может грозить увольнение за первоапрельские шутки, если они нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом в интервью ТАСС предупредила эксперт Президентской академии Мария Кутарова.

«Если "шутка" нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения», — сказала она.

Неприемлемыми шутками могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем.

Поводом для взыскания может стать любая шутка, которую можно квалифицировать как оскорбление.

праздники

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

12:31:21 01-04-2026

За первоапрельские шутки на работе могут уволить - шутка

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:37 01-04-2026

гость (12:31:21 01-04-2026) За первоапрельские шутки на работе могут уволить - шутка... Меня за пьянки-то кое-как уволили. А тут шутки

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:06:22 01-04-2026

Гость (12:47:37 01-04-2026) Меня за пьянки-то кое-как уволили. А тут шутки... Ну, что такое пьянки? Так, пустяк. А вот пошутить про "бентли" начальника и график 24/7 для работяг... Тут крамола...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров