В Рубцовске экстренно расселяют жильцов дома после обрушения потолка
Людям предложили гостиницу или съемное жилье с компенсацией
01 апреля 2026, 12:40, ИА Амител
В Рубцовске жильцов дома № 88 по улице Красной экстренно расселяют после частичного обрушения потолочного перекрытия. ЧП случилось 30 марта, пишет "Местное время".
Хозяйка квартиры Ольга Сметана рассказала, что ее младший сын первым заметил сыплющуюся с потолка штукатурку. Женщина успела вынести телевизор, а следом выскочил и сын. В этот момент рухнула люстра, лопнул потолок, посыпались балки.
31 марта с 15:00 на территории дома ввели режим повышенной готовности. Причиной обрушения стал критический износ несущих конструкций. Как пояснил заместитель главы администрации города Олег Обухович, деревянные перекрытия, пришедшие в негодность от времени, не выдержали собственного веса.
Жильцам предложили два варианта временного размещения: муниципальная гостиница "Центральная" или съемное жилье с компенсацией из городского бюджета.
Компенсацию рассчитывают исходя из площади прежнего жилья, допускается аренда на пять квадратных метров больше. Стоимость квадратного метра — 447 рублей. Власти также помогут с переездом: организуют машины и грузчиков.
Специалисты "Алтайкоммунпроекта" провели визуальный осмотр, детальное инструментальное обследование начнется в ближайшее время.
Предварительное заключение обсудят с жильцами 13 апреля. Пока идет экспертиза, администрация приступит к первоочередным противоаварийным работам — укреплению плит перекрытия в подвале.
Олег Обухович подчеркнул, что главный приоритет — безопасность людей. Жильцам настоятельно рекомендовали покинуть помещения. Подъезды аварийного дома опечатают, территорию возьмут под охрану полиции.
«Я не могу вам гарантировать безопасность. Самое ценное — это ваша жизнь», — сказал он.
Судьбу дома решат после экспертизы: либо капремонт, либо признание аварийным и расселение.
Ранее сообщалось, что власти Барнаула решают, стоит ли ремонтировать дом на улице Тимуровской, где уже часть жильцов съехала. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы оценить, во сколько обойдутся аварийно-восстановительные работы.
12:56:14 01-04-2026
Не пора ли начать проверки старых построек? Можно ведь отремонтировать до обрушения. УК не работают или кто виноват в случившемся?
13:17:57 01-04-2026
Гость (12:56:14 01-04-2026) Не пора ли начать проверки старых построек? Можно ведь отрем... Собственники жилья. За своим имуществом следить надо.
16:54:49 01-04-2026
Администрация (13:17:57 01-04-2026) Собственники жилья. За своим имуществом следить надо. ... Многоквартирный дом это собственность муниципалитета на сколько мне известно, и муниципалитет ответственный за их состояние. Вот за частные дома ответственный только собственник дома.
09:03:44 02-04-2026
Гость (16:54:49 01-04-2026) Многоквартирный дом это собственность муниципалитета на скол... не угадал.
09:00:54 03-04-2026
Администрация (09:03:44 02-04-2026) не угадал. ... Любопытная ситуация для конкретного случая. Провалилась крыша квартиры, которая принадлежит муниципалитету ( не приватизирована ). Что нам теперь скажет "администрация", кто должен был следить за имуществом?
И вдогонку, о том что крыша течет много раз указывалось ,а комиссия признала дом не аварийным
13:46:27 01-04-2026
Администрация (13:17:57 01-04-2026) Собственники жилья. За своим имуществом следить надо. ... Так-то логично. Однако что тогда будут делать все существующие "смотрящие" организации? Друг за другом "смотреть"?