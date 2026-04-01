В Рубцовске экстренно расселяют жильцов дома после обрушения потолка

Людям предложили гостиницу или съемное жилье с компенсацией

01 апреля 2026, 12:40, ИА Амител

В Рубцовске обрушился потолок / Фото: прокуратура Алтайского края

В Рубцовске жильцов дома № 88 по улице Красной экстренно расселяют после частичного обрушения потолочного перекрытия. ЧП случилось 30 марта, пишет "Местное время".

Хозяйка квартиры Ольга Сметана рассказала, что ее младший сын первым заметил сыплющуюся с потолка штукатурку. Женщина успела вынести телевизор, а следом выскочил и сын. В этот момент рухнула люстра, лопнул потолок, посыпались балки.

31 марта с 15:00 на территории дома ввели режим повышенной готовности. Причиной обрушения стал критический износ несущих конструкций. Как пояснил заместитель главы администрации города Олег Обухович, деревянные перекрытия, пришедшие в негодность от времени, не выдержали собственного веса.

Жильцам предложили два варианта временного размещения: муниципальная гостиница "Центральная" или съемное жилье с компенсацией из городского бюджета.

Компенсацию рассчитывают исходя из площади прежнего жилья, допускается аренда на пять квадратных метров больше. Стоимость квадратного метра — 447 рублей. Власти также помогут с переездом: организуют машины и грузчиков.

Специалисты "Алтайкоммунпроекта" провели визуальный осмотр, детальное инструментальное обследование начнется в ближайшее время.

Предварительное заключение обсудят с жильцами 13 апреля. Пока идет экспертиза, администрация приступит к первоочередным противоаварийным работам — укреплению плит перекрытия в подвале.

Олег Обухович подчеркнул, что главный приоритет — безопасность людей. Жильцам настоятельно рекомендовали покинуть помещения. Подъезды аварийного дома опечатают, территорию возьмут под охрану полиции.

«Я не могу вам гарантировать безопасность. Самое ценное — это ваша жизнь», — сказал он.

Судьбу дома решат после экспертизы: либо капремонт, либо признание аварийным и расселение.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула решают, стоит ли ремонтировать дом на улице Тимуровской, где уже часть жильцов съехала. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы оценить, во сколько обойдутся аварийно-восстановительные работы.