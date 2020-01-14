Тепло, но скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 января

В Алтайском крае на смену холодной ночи придет достаточно теплый день во вторник, 14 января, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух хорошо прогреется – от -4°C до -9°C, а вот ночью будет холоднее – от -8°C до -13°C (в предгорьях – до -18°C). Ветер юго-западный, 2-7 м/с. В утренние часы местами изморозь. В отдельных районах ожидается легкий снегопад.
Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от -6°C до -8°C, ночью – от -8°C до -10°C. Преимущественно без осадков.
В последующие дни будет все теплее. Максимальная дневная температура в середине недели составит -2°C.
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