Ученые рассказали, какие вредные привычки мешают интимной жизни

Специалисты выяснили, какие вредные привычки могут оказывать негативное влияние на интимную жизнь, пишет "РГ".
Специалисты советуют избегать сладкого, жидкого и жареного. Большое количество рафинированных углеводов снижает количество гормона тестостерона, отвечающего за сексуальную активность. А на либидо оказывают негативное влияние трансжиры, образующиеся при жарке.
В хорошей форме помогут оставаться фрукты, соки сельдерея, моркови и граната.
Еще одна вредная привычка, которая негативно сказывается на сексуальной активности — курение. Пачка сигарет в день может сделать мужчину импотентом и увеличить риск бесплодия.
Комментарии
Если питаться тем, что написали, то ни сил ни желания не будет. А кусок мяса сниться будет!
Приходит мужчина средних лет на приём к врачу.
- Доктор, у меня проблемы в интимной жизни, вялая эрекция, не курю, не пью, за компьютером не сижу, занимаюсь спортом.
После осмотра, врач спрашивает, а что вы кушаете?
- Картофель, утром жареный, в обед, варёный, вечером тушёный
- Ну, знаете, от крахмала только воротнички стоят.
мешает скрипучая кровать в многоквартирном доме, а помогают взбитые сливки.