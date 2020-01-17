Зарплаты повлияли. На 12 млрд налогов больше собрали в Алтайском крае в 2019 году

145 млрд рублей налогов и страховых платежей собрали в 2019 году в Алтайском крае. Об этом сообщил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко во время встречи с журналистами 16 января. За 2018 год налогов было собрано 133 млрд рублей.

Такое увеличение налоговых сборов, по словам Куриленко связано в первую очередь с ростом зарплаты в регионе.

"Повысили оплату труда бюджетникам в прошлом году, вслед пошли увеличения зарплат на крупных производствах. По НДС с начала прошлого года была увеличена ставка, соответственно, и сумма налога тоже возросла", – пояснил руководитель ведомства.

По его словам, 70% от налоговых сборов поступает в бюджет Алтайского края.

"Львиная доля платежей, которые собираются в регионе, здесь и остается. Основной административный налог, который уходит в федеральный бюджет из субъектов России, исключая регионы-доноры, – это НДС. Но он небольшой. В Алтайском крае мы собираем порядка 25 млрд мы в Алтайском крае", – рассказал начальник краевого управления налоговой службы Юрий Куриленко.

Он также отметил, что задолженность населения перед алтайским УФНС составляет порядка 3,5 млрд рублей.