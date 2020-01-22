Европа вновь поверила в Россию

Немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings повысило российский долгосрочный кредитный рейтинг: с BBB- до уровня BBB. Кроме того, специалисты пересмотрели прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный", сообщает РБК.

Причина повышения рейтинга России – значительные денежные резервы страны и возросшая устойчивость к внешним рискам. "Cтабильный" прогноз означает, что, по мнению аналитиков, в перспективе 12-18 месяцев риски России будут сбалансированы.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что Россия сохранила пятое место в мире по запасам золота. Страна имеет в резерве 2270,56 тонны золота (73 млн унций).