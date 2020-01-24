Россиянин под видом полицейского трогал школьниц, чтобы "найти у них снюс"

В Москве задержали 42-летнего мужчину, который представлялся полицейским и трогал школьниц, чтобы найти у них снюс, пишет "Лента".

Тревогу подняла мать одной из девочек. Она пожаловалась, что в районе Коптево ходит мужчина, который ощупывает детей. Он представился полицейским, по этому сопротивления никто не оказывал.

После задержания выяснилось что злоумышленник работает грузчиком и является инвалидом третьей группы, у него есть жена и ребенок и раньше он уже был пойман на подобных преступлениях.