Без голубей и денег. Барнаулец стал жертвой мошенника

50-летний житель Барнаула остался без денег, пытаясь купить голубей.

Объявление о продаже породистых пернатых мужчина увидел в интернете. Он позвонил продавцу и, уточнив условия сделки, перечислил на карту более пяти тысяч рублей.

После этого телефон злоумышленника оказался выключенным, а объявление с сайта исчезло. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уже писал amic.ru, ранее жертвой мошенников стала 81-летняя горожанка. Женщина хотела получить дивиденды от вложения денег в финансовую пирамиду. В итоге лишалась 800 тысяч рублей.