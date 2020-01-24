Телефон, спрятанный в куриную тушу, пытались пронести в алтайскую колонию

На территорию ИК-5 УФСИН по Алтайскому краю пытались пронести телефон необычным образом — его спрятали в куриную тушу.

"При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного, сотрудники ИК-5 обнаружили там мобильный телефон, сим-карту и USB-шнур. Они были завернуты в целлофан и спрятаны ухищренным способом – в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке", — рассказали на странице ведомства в Instagram.

Запрещенный предмет сотрудники колонии изъяли, а личность нарушителя установили. Отправитель будет привлечен к уголовной ответственности.