Ученые объяснили, чем опасно сырое мясо

Есть мясо и рыбу без достаточной термической обработки ни в коем случае нельзя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.

По ее словам, в сыром мясе остаются личинки, которые могут развить в организме человека гельминты. Особенно опасно мясо диких животных. Нельзя есть без термической обработки и соленую рыбу, поскольку неизвестно, где и из какой рыбы — свежей или замороженной — она приготовлена.

Как отметила Чернышева, опасным может оказаться даже сало с прожилками мяса.

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