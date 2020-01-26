Службы и ведомства Алтайского края работают в условиях шторма

В дни непогоды представители всех служб в Алтайском крае взаимодействуют друг с другом и делают все возможное, чтобы не допустить серьезных происшествий, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Помимо пожарно-спасательных отрядов, в наиболее пострадавших от непогоды районах задействованы дополнительные средства. Например, в Алейском районе оказывают помощь сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова. В Поспелихинском районе – сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. В Змеиногорском районе в непогоду несут дежурство спасатели краевого управления ГОЧС. В распоряжении оперативных групп высокопроходимая техника, вездеход "Лось", а также снегоходы. ГУ МЧС России по Алтайскому краю организует круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и доставку необходимых вещей в отрезанные населенные пункты.

"Задействованы силы и средства МЧС России, МВД, территориальной подсистемы РСЧС, а также инженерная техника и специалисты Министерства обороны России. О неблагоприятном прогнозе все проинформированы заблаговременно. Организовано оповещение водителей дальних рейсов, организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева", – рассказал временно исполняющий должность заместителя начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров.