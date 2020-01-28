В Алтайском крае из-за метели перекрыли еще три трассы

Утром 28 января в Алтайском крае из-за тяжелых погодных условий, создающих угрозу для безопасности участников дорожного движения, перекрыли еще три участка автодорог, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной ГИБДД.

Так, для всех видов транспорта закрыли проезд по трассам Староалейское – Змеиногорск и Горняк – Староалейское. Кроме того, грузовики и автобусы не пускают на трассу, соединяющую село Баево и Камень-на-Оби.

Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировало, что в регионе перекрыты 10 участков автодорог. Таким образом, общее их число достигло 13.