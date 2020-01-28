10 трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае

Службы и ведомства Алтайского края продолжают ликвидировать последствия метелей, обрушившихся на регион в последние дни. Особенно сильно от нее пострадали южные районы.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, по данным на утро 28 января в регионе остаются перекрытыми 10 участков дорог регионального значения:

Алейск – Усть-Пристань;

Алейск – Чарышское;

Баево – Александровка– Верх-Суетка – Знаменка – Славгород;

Баево – Камень-на-Оби;

Горняк – Староалейское (с 40 по 75 км);

Змеиногорск – Рубцовск;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава (от 20 до 73 км);

Мельниковка – Александровка (от 0 до 19 км);

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;

Славгород – Новосибирская область.

Напомним, телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.