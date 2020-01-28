10 трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае

Службы и ведомства Алтайского края продолжают ликвидировать последствия метелей, обрушившихся на регион в последние дни. Особенно сильно от нее пострадали южные районы.
Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, по данным на утро 28 января в регионе остаются перекрытыми 10 участков дорог регионального значения:
Алейск – Усть-Пристань;
Алейск – Чарышское;
Баево – Александровка– Верх-Суетка – Знаменка – Славгород;
Баево – Камень-на-Оби;
Горняк – Староалейское (с 40 по 75 км);
Змеиногорск – Рубцовск;
Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава (от 20 до 73 км);
Мельниковка – Александровка (от 0 до 19 км);
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;
Славгород – Новосибирская область.
Напомним, телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.
Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:
КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;
УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Комментарии
Закройте еще и п.Южный,как здесь чистят снег,то похоже тоже можно перекрыть.Улица Белинского начиная с Дзержинского и заканчивая выездом на Змеиногорский тракт так и не прочищена,СЕРЕДИНА дороги похоже по половине метра и не убирается,пешеходных дорожек нет. За всю зиму чистили хорошо пару раз не больше. Около 10-й гор.больницы надвигано столько снега,что из за кучи не видно выезд.Про смежные улицы вообще молчим.