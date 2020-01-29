Парад для одного ветерана провели в селе под Смоленском

Парад для одного ветерана прошел в деревне Богородицкое Смоленской области. Около 200 человек поздравили освободителя Ленинграда со знаменательной датой.
Поздравление для участника битвы за Ленинград Михаила Семеновича Кугелева организовали сотрудники Следственного комитета.
"С каждым годом победителей той войны все меньше: кого-то уже нет в живых, а кому-то возраст или состояние здоровья не позволяют выйти из дома. Но эта ситуация поправима – если ветеран не идет на парад, значит, такой парад можно устроить для него", – рассказали в ведомстве.
Около 200 человек под звуки военного оркестра промаршировали по двору Михаила Семеновича, после чего ветеран пригласил сотрудников в гости на чай, пишет "О чем говорит Смоленск".
Комментарии
Это правильно и справедливо!
Любо!
Молодцы!!!
Это какое-то глумление! Когда хоронят ветеранов ВОИ - нет никого, ни власти, ни военкомата - а здесь они что устроили, за чьи деньги?!
29.01.2020 13:38
- гость -
Сложно объяснить, но вот как раз для таких целей налогоплательщикам не жалко денег, т.к. ветераны своей жизнью нам жизнь обеспечили. Не вижу никакого глумления. Вы не представляете, как любое внимание до глубины души трогает ветеранов! Может быть это последний парад в его жизни!
29.01.2020 14:06
- гость -
Глумление вижу, в т.ч. над здравым смыслом.
И, увы, представляю! На примере (мой дядя), когда ветерану ВОВ предложили явиться в военкомат за орденом, не врученным в войну, а на возмущенное - я уже не могу, последовало, что на нет и суда нет...