Мошенники предлагают жителям Алтайского края прививки от коронавируса

Минздрав Алтайского края предупреждает жителей региона об активизации мошенников. Неизвестные звонят гражданам и предлагают им прививки от коронавируса.

"Населению края поступают звонки с предложением поставить прививку от коронавируса в своей медицинской организации, предварительно оплатив ее дистанционно позвонившему. Такие сообщения являются мошенническими", — написали на странице министерства в Instagram.

В Минздраве пояснили, что вакцина находится на стадии разработки, а случаев заражения новым типом вируса на территории России нет. Все службы в стране ведут работу по профилактике заболевания, а люди с признаками заражения проходят специальное обследование.