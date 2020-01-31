Спортивный импульс: барнаульцев приглашают на занятия настольным теннисом и фитнесом

Центр настольного тенниса и фитнеса "Импульс" работает в Барнауле уже полтора месяца и завоевал сердца многих любителей настольного тенниса. Здесь проходят занятия как для взрослых, так и для детей.

Центр оснащен современным профессиональным оборудованием для настольного тенниса и фитнеса. В зале расположено 10 профессиональных столов, есть система вентиляции, кондиционирования, индивидуальные кабинки для переодевания и душ.

Ежедневно с 9:00 до 21:00, без выходных, двери Центра открыты для всех желающих укрепить свое здоровье и с пользой провести время. Цена двухчасовой игры составляет всего 200 рублей, разовое занятие фитнесом – 250 рублей.

Сейчас в центре ведется набор детей от шести лет в спортивно-оздоровительные группы настольного тенниса, с трех лет – группы детского фитнеса и танцев. Для взрослых центр предлагает индивидуальные, групповые тренировки по настольному теннису и фитнесу. В фитнес-студии проводятся различные программы по оздоровлению и укреплению организма, восстановление здоровья женщин, духовные практики, силовые тренировки.

Для любителей русского бильярда есть отдельный зал.

С момента открытия "Импульс" провел семь турниров городского уровня по настольному теннису. Центр способствует популяризации этого вида спорта и приглашает всех любителей и профессионалов. Каждое воскресенье в 11:00 проводятся турниры выходного дня без возрастных ограничений.

Настольный теннис – это увлекательно, азартно, доступно и, конечно, полезно! Врачи отмечают, что настольный теннис способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, приводит давление в норму, и рекомендуют этот вид спорта в качестве профилактики инфарктов и инсультов. Настольный теннис – прекрасная тренировка не только для мышц тела, но и отличная тренировка для глаз. Приятным бонусом будет то, что "лишние" килограммы быстро отступают, ведь по энергетическим затратам настольный теннис занимает 5-е место в мире среди всех видов спорта.

ЦНТ "Импульс"

Время работы: 9:00-21:00.

г. Барнаул, ул. Привокзальная, 12а, ТЦ "Дилижанс", левый вход.

Тел: +7-905-924-95- 60

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