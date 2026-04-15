Паводок в Алтайском крае: какие дороги перекрыты и где не проехать

15 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на утро 15 апреля из-за паводка действует ряд ограничений на дорогах. Полностью перекрыто движение всех видов транспорта на следующих участках, сообщили в Минтрансе Алтайского края:

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (между Баево и Нижней Суеткой);

Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан в Хабарском районе от Усть-Курьи до райцентра Хабары;

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе от поворота на поселок Владимира Ильича до Знаменки;

Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе;

станция Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе.

Дополнительно введены ограничения для грузового транспорта массой более 10 тонн на участках:

Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;

Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское в Троицком районе;

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;

Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха в Чарышском районе;

Маяк — Красные Орлы — Чайное, Чарышское — Сентелек — Аба"и "Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка в Чарышском районе;

Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;

Алексеевка — Березовка — Солонешное в Солонешенском районе (от Березовки до райцентра);

Усть-Курья — ст. Хабары от трассы К-08 до дороги К-89;

Знаменка — Хабары — Коротояк — Смирновский от поворота на Коротояк до Хабаров.

Также перекрыт проезд для транспорта массой более 8 тонн на подъезде к поселку Солнечному в Алейском районе (участок Алейск — Солнечное).

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты. В экстренных ситуациях можно обращаться по номеру 112.

Также за помощью и информацией можно обратиться:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ "Сибуправтодор": +7 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Ранее писали, что в Алтайском крае жители Баевского района сообщили о подтоплении домов в селах Баево и Прослауха. Вода зашла в жилые помещения и не отступает уже третьи сутки, при этом в ряде домов ее уровень достигает около 30 сантиметров.