Паводок в Алтайском крае: какие дороги перекрыты и где не проехать
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты
15 апреля 2026, 11:32, ИА Амител
В Алтайском крае на утро 15 апреля из-за паводка действует ряд ограничений на дорогах. Полностью перекрыто движение всех видов транспорта на следующих участках, сообщили в Минтрансе Алтайского края:
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (между Баево и Нижней Суеткой);
- Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан в Хабарском районе от Усть-Курьи до райцентра Хабары;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе от поворота на поселок Владимира Ильича до Знаменки;
- Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе;
- станция Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе.
Дополнительно введены ограничения для грузового транспорта массой более 10 тонн на участках:
- Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;
- Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское в Троицком районе;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;
- Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха в Чарышском районе;
- Маяк — Красные Орлы — Чайное, Чарышское — Сентелек — Аба"и "Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка в Чарышском районе;
- Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;
- Алексеевка — Березовка — Солонешное в Солонешенском районе (от Березовки до райцентра);
- Усть-Курья — ст. Хабары от трассы К-08 до дороги К-89;
- Знаменка — Хабары — Коротояк — Смирновский от поворота на Коротояк до Хабаров.
Также перекрыт проезд для транспорта массой более 8 тонн на подъезде к поселку Солнечному в Алейском районе (участок Алейск — Солнечное).
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты. В экстренных ситуациях можно обращаться по номеру 112.
Также за помощью и информацией можно обратиться:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ "Сибуправтодор": +7 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869;
- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.
Ранее писали, что в Алтайском крае жители Баевского района сообщили о подтоплении домов в селах Баево и Прослауха. Вода зашла в жилые помещения и не отступает уже третьи сутки, при этом в ряде домов ее уровень достигает около 30 сантиметров.
Комментарии 0