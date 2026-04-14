За Новым мостом в Барнауле загорелась трава и деревья

Пожароопасный сезон в Алтайском крае начнется с середины апреля

14 апреля 2026, 22:07, ИА Амител

В Барнауле за Новым мостом произошло возгорание на поле. О пожаре сообщили очевидцы, заметившие огонь накануне, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

По их словам, пламя охватило не только сухую траву, но и распространилось на деревья. Подробности о площади возгорания и причинах происшествия не уточняются.

Напомним, пожароопасный сезон в Алтайском крае начнется с середины апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. В большинстве районов режим повышенной готовности введут с 16 апреля, при этом на шести территориях он начнет действовать на неделю раньше.