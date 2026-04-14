За Новым мостом в Барнауле загорелась трава и деревья

14 апреля 2026, 22:07, ИА Амител

В Барнауле за Новым мостом произошло возгорание на поле. О пожаре сообщили очевидцы, заметившие огонь накануне, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

По их словам, пламя охватило не только сухую траву, но и распространилось на деревья. Подробности о площади возгорания и причинах происшествия не уточняются.

Напомним, пожароопасный сезон в Алтайском крае начнется с середины апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. В большинстве районов режим повышенной готовности введут с 16 апреля, при этом на шести территориях он начнет действовать на неделю раньше.

Комментарии 4

Мимопроходящий

09:57:18 15-04-2026

Что сгорит - то не сгниёт. Пойма речная каждый год выгорает, главное что бы на строения огонь не перешел.

Гость

10:32:20 15-04-2026

щас многие шашлыкоделатели штраф заплатят многие

Гость

10:44:40 15-04-2026

Что тут не понятного с причиной возгорания, погоду на улице видели, это же явный поджог, где знаменитые квадрокоптеры МЧС и лесоохраны, над садоводствами летают дачников пасут с них же проще за шашлыки штрафы сдирать, чем поджигателей ловить?

Гость

15:39:19 15-04-2026

На этом месте планируется большая стройка, а деревья явно будут мешать строительству. Сам по себе лес редко горит.

