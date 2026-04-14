На Алтае подростка отправили в СИЗО после угрозы взорвать здание правительства

Юноша изучал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ

14 апреля 2026, 23:08, ИА Амител

В Республике Алтай 16-летнего подростка отправили в СИЗО после заявления о намерении подорвать здание правительства региона. Об этом сообщили в Горно-Алтайском городском суде.

По версии следствия, в декабре прошлого года юноша сообщил сотрудникам своего учебного заведения о планах устроить взрывы в здании правительства Республики Алтай и местного министерства образования. Эти сведения оказались заведомо ложными.

При этом следователи установили, что подросток изучал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, вел конспекты и подыскивал компоненты.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) и 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). По ходатайству следствия 10 апреля его заключили под стражу», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в суде, подросток пробудет в СИЗО до 25 мая.