На Алтае подростка отправили в СИЗО после угрозы взорвать здание правительства
Юноша изучал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ
14 апреля 2026, 23:08, ИА Амител
В Республике Алтай 16-летнего подростка отправили в СИЗО после заявления о намерении подорвать здание правительства региона. Об этом сообщили в Горно-Алтайском городском суде.
По версии следствия, в декабре прошлого года юноша сообщил сотрудникам своего учебного заведения о планах устроить взрывы в здании правительства Республики Алтай и местного министерства образования. Эти сведения оказались заведомо ложными.
При этом следователи установили, что подросток изучал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, вел конспекты и подыскивал компоненты.
«В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) и 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). По ходатайству следствия 10 апреля его заключили под стражу», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в суде, подросток пробудет в СИЗО до 25 мая.
08:53:03 15-04-2026
16-летнего подростка-??! Ну какой это подросток?
09:49:15 15-04-2026
dok_СФ (08:53:03 15-04-2026) чёто писали, что до 35 - подростки.
похоже он был чем-то обижен на систему образования. ничего, теперь разьяснят.
10:08:30 15-04-2026
dok_СФ (08:53:03 15-04-2026) А кто? Неужели мальчик? Или уже мужик?
10:19:40 15-04-2026
Подросток это возраст от 13 до 19
Подросток это возраст от 13 до 19