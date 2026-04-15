Биологи бьют тревогу. Сакура в Японии оказалась под угрозой исчезновения

Старые сорта деревьев пытаются заменить новыми

15 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

В Японии сакура может оказаться под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Об этом в беседе с 360.ru заявил биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, традиционные сорта японской вишни зависят от холодных зим. Из-за потепления растения хуже переносят сезон покоя, цветут слабее и быстрее сбрасывают лепестки. Даже повышение температуры на два градуса может нарушить этот процесс.

Сафонов отметил, что уже существуют гибридные сорта сакуры, которым требуется меньше холода — некоторым достаточно всего двух недель морозов. При этом идея искусственного охлаждения деревьев малореалистична из-за их масштабного распространения.