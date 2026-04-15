Биологи бьют тревогу. Сакура в Японии оказалась под угрозой исчезновения

Старые сорта деревьев пытаются заменить новыми

15 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Цветение сакуры в Японии / Сакура / Деревья / Япония / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Японии сакура может оказаться под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Об этом в беседе с 360.ru заявил биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, традиционные сорта японской вишни зависят от холодных зим. Из-за потепления растения хуже переносят сезон покоя, цветут слабее и быстрее сбрасывают лепестки. Даже повышение температуры на два градуса может нарушить этот процесс.

Сафонов отметил, что уже существуют гибридные сорта сакуры, которым требуется меньше холода — некоторым достаточно всего двух недель морозов. При этом идея искусственного охлаждения деревьев малореалистична из-за их масштабного распространения.

«Так что самый реальный выход — постепенно заменять старые капризные сорта сакуры на новые», — подчеркнул специалист.

Комментарии 5

Гость

09:24:53 15-04-2026

Япония это враждебная страна, пусть у них там вообще всё пойдёт не так, включая засыхание сакуры.

Мусик

09:35:52 15-04-2026

Гость (09:24:53 15-04-2026) Япония это враждебная страна, пусть у них там вообще всё пой... вот вообще пофигу

Гость

10:25:56 15-04-2026

Гость (09:24:53 15-04-2026) Япония это враждебная страна, пусть у них там вообще всё пой...
Кому враждебная? Вот лично мне ничего плохого они не сделали. Очень интересная страна с удивительной самобытной культурой.

Гость

10:13:16 15-04-2026

У нас на даче вишня уже несколько лет не плодоносит - вот это проблема.

Гость

18:58:14 15-04-2026

Гость (10:13:16 15-04-2026) У нас на даче вишня уже несколько лет не плодоносит - вот эт... Нету сил выкорчевать?

