Умер адвокат Юрий Костанов, который выступал в суде против Владимира Жириновского

На счету правозащитника не только победы в громких уголовных делах, но и научная работа

15 апреля 2026, 10:57, ИА Амител

Свеча / Фото: / Изображение сгенерировано яндекс / amic.ru

В России скончался знаменитый московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов. Причины его кончины не уточняются, сообщает Федеральная палата адвокатов России.

Юрий Костанов родился в 1941 году в Тбилиси. Его профессиональный путь был многогранным: он работал следователем и прокурором, занимал должность начальника управления юстиции Москвы, а впоследствии посвятил себя адвокатской и правозащитной деятельности.

За годы практики Костанов участвовал в ряде резонансных дел. В 2004-м был задействован в "деле врачей", когда несколько трансплантологов обвинялись в намерении изъять органы у еще живого пациента. В результате все подсудимые были оправданы.

Кроме того, адвокат представлял интересы Сергея Степашина в судебном споре с Владимиром Жириновским о защите чести и достоинства. Также среди значимых кейсов — дело сотрудников НИИ "Гиналмаззолото". Костанов добился их оправдания по обвинениям в подпольной торговле драгоценными камнями, служебном подлоге и получении взятки.

Помимо практической деятельности, Юрий Костанов внес вклад в развитие юридической науки и образования — он написал несколько учебников по адвокатуре и выпустил сборник судебных речей "Слово и дело".

Профессиональные заслуги Костанова были отмечены рядом наград, в том числе орденом "За верность адвокатскому долгу", медалью ФПА "За заслуги в защите прав и свобод граждан" I степени и золотой медалью имени Ф. Н. Плевако.