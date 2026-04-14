Такой день. Первое дело из‑за граффити с рекламой наркотиков и фейки о холере

О главных событиях за 14 апреля

14 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

Два друга из Барнаула стали фигурантами уголовного дела за нанесение граффити с рекламой наркошопа. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали двух жителей Барнаула 2003 и 2004 года рождения, которые рекламировали интернет‑магазин по продаже запрещенных веществ. Следователь СУ УМВД России по городу Барнаулу возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда 22‑летнему барнаульцу на время следственных действий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его приятелю — домашний арест.

В Алтайском крае у жительницы Камня-на-Оби конфисковали автомобиль Mazda CX-5, управляя которым она сбила сотрудника полиции, обеспечивающего порядок при проведении спортивного мероприятия. Женщина объехала служебный автомобиль по встречной полосе и сбила пытавшегося преградить ей путь сотрудника полиции. Суд приговорил горожанку к трем годам лишения свободы условно, а машину конфисковал в доход государства.

26 апреля исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. К этой дате жители Алтайского края, которые принимали участие в ликвидации аварии, а также их близкие на этой неделе получат единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своем Max-канале.

В Алтайском крае зафиксированы случаи распространения ложной информации о вспышке холеры, вызванной паводком. В интернете и мессенджерах пользователи активно делятся слухами о росте заболеваемости холерой и другими острыми кишечными инфекциями. При этом злоумышленники распространяют поддельные копии материалов с сайта "Вести Алтай", а также их скриншоты. Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Нет данных о вспышках опасных бактериальных и вирусных заболеваний, связанных с паводком.

Барнаульского серийного убийцу Виталия Манишина, признанного виновным в смерти 11 женщин и девушек, наконец отправили к месту отбывания наказания. Этапирование прошло около двух недель назад. Тюрьма, где он проведет ближайшие годы, находится в Сибири. Первые семь лет Манишин будет содержаться именно в тюрьме, а не в колонии. Это означает строжайший камерный режим, который обычно применяется к особо опасным рецидивистам и тем, кто совершил особо тяжкие преступления. Передачи от родственников и свидания разрешаются только в исключительных случаях.

В Барнауле волонтеры приюта "Бусинка" вывезли девять истощенных кошек из расселенного дома на улице Тимуровской. Животные находились в пустой квартире без должного ухода, часть из них были привязаны. Кошки были сильно ослаблены. Когда добровольцы прибыли на место, в квартиру вернулась хозяйка животных. Она сообщила, что всего у нее было 16 питомцев. По ее словам, семь кошек она ранее вывезла в подвал и готова передать их приюту.

В Бийске 14 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие: пассажирский автобус № 47 врезался в опору на улице Калинина. В результате аварии пострадали три человека, среди них двое детей. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. О характере полученных травм не уточняется.

В Барнауле ранним утром 13 апреля самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс в Читу, был вынужден вернуться на стоянку. По данным МСУТ СК России, около 04:03 на борту воздушного судна находились 94 пассажира. После выруливания на предварительный старт экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности тормозной системы.