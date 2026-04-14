В Горно-Алтайске пенсионер сбил пятилетнего ребенка, перебегающего дорогу

Мальчик получил травмы различной степени тяжести

14 апреля 2026, 21:37, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Горно-Алтайске 13 апреля автомобиль сбил пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, около 16:00 на улице Кучияк в районе дома № 111 74-летний водитель автомобиля Mitsubishi Montero допустил наезд на ребенка.

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в республиканскую детскую больницу.

По факту происшествия проводится проверка.