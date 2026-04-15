Капитан барнаульской команды по мини-футболу Евгений Орехов умер от рака

36-летнему футболисту диагностировали лимфому назального типа

15 апреля 2026, 11:48, ИА Амител

Капитан барнаульской команды по мини-футболу "Алтайэнерго" Евгений Орехов скончался от редкой формы рака, ему было 36 лет, пишет "КП-Барнаул".

Все началось с банального гайморита. В январе 2025 года Евгений ушел на больничный. Месяц лечения у лора в ведомственной поликлинике не принес результатов. Тогда врачи назначили МРТ, которая выявила полипы.

В больнице РЖД новообразования удалили, а образцы отправили на исследование. В московском НМИЦ онкологии имени Блохина подтвердился страшный диагноз: лимфома назального типа — редкая и агрессивная форма рака иммунной системы.

Когда российские медики сказали, что бессильны, оставался единственный шанс — дорогостоящая CAR-T-терапия в Китае. Лечение стоило 5,6 миллиона рублей. Евгений не хотел просить помощи и собирался продать машину и дом, но футбольное сообщество Барнаула и руководство клуба настояли на сборе средств. Удалось собрать 3,8 миллиона рублей.

10 февраля Евгений улетел в Китай на первый этап лечения — забор клеток. Процедура прошла успешно, но на обратном пути состояние резко ухудшилось. Черпаловидные хрящи распухли, гортань сузилась, дышать стало почти невозможно.

Футболиста экстренно госпитализировали, затем перевезли во Владивосток. Стабилизировать состояние не удалось. 12 апреля Евгения Орехова не стало.

Сейчас родственники занимаются транспортировкой тела из Владивостока в Барнаул. Дата прощания пока не назначена, но церемония будет открытой.