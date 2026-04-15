Капитан барнаульской команды по мини-футболу Евгений Орехов умер от рака
36-летнему футболисту диагностировали лимфому назального типа
15 апреля 2026, 11:48, ИА Амител
Капитан барнаульской команды по мини-футболу "Алтайэнерго" Евгений Орехов скончался от редкой формы рака, ему было 36 лет, пишет "КП-Барнаул".
Все началось с банального гайморита. В январе 2025 года Евгений ушел на больничный. Месяц лечения у лора в ведомственной поликлинике не принес результатов. Тогда врачи назначили МРТ, которая выявила полипы.
В больнице РЖД новообразования удалили, а образцы отправили на исследование. В московском НМИЦ онкологии имени Блохина подтвердился страшный диагноз: лимфома назального типа — редкая и агрессивная форма рака иммунной системы.
Когда российские медики сказали, что бессильны, оставался единственный шанс — дорогостоящая CAR-T-терапия в Китае. Лечение стоило 5,6 миллиона рублей. Евгений не хотел просить помощи и собирался продать машину и дом, но футбольное сообщество Барнаула и руководство клуба настояли на сборе средств. Удалось собрать 3,8 миллиона рублей.
10 февраля Евгений улетел в Китай на первый этап лечения — забор клеток. Процедура прошла успешно, но на обратном пути состояние резко ухудшилось. Черпаловидные хрящи распухли, гортань сузилась, дышать стало почти невозможно.
Футболиста экстренно госпитализировали, затем перевезли во Владивосток. Стабилизировать состояние не удалось. 12 апреля Евгения Орехова не стало.
Сейчас родственники занимаются транспортировкой тела из Владивостока в Барнаул. Дата прощания пока не назначена, но церемония будет открытой.
12:59:38 15-04-2026
страшно читать такое.... к врачам не попасть, за две недели взять талом - это проблема, визит к врачу не поможет, врач печатает заготовленный шаблон. Теперь прям написано - медицинские услуги...
13:55:10 15-04-2026
да где вы такое берете-то?! я обычный житель, без всякого блата, отношусь к БСМП2, всегда можно попасть, если острое состояние, то в тот же день хотя бы даже к фельдшеру, чтобы острые симптомы снять,а на завтра талон к терапевту дают. ДАЮТ! я лично это проходила!!!! если узкие специалисты, да нужно подождать, на 2-3 недели вперед запись, ну что же теперь. Почему все хотят по щелчку пальца? платите страховку, как в Штатах, а там уж сколько оплатите, такой пакет услуг и получите. Все доступно. Недавно была у гинеколога по программе репродуктивной диспансеризации предложили пройти анализы, впервые в жизни сдала (!) кровь на ВПЧ - все бесплатно. Может проблема в самом человеке? может не надо идти за талоном уже всем видом своим показывая. Что тебе все всЁ должны и все вокруг жулики и уроды?! Да, среди врачей, как и среди всех остальных профессий (пожарных, учителей, слесарей, писарей) встречаются те, кто относится халатно, но их единицы. Ну или, не знаю, может мне на врачей просто везет. Во всем остальном непруха, так хоть тут норм) В общем - не обижайте врачей почем зря. Рак бывает разный, бывает такой от которого уже не спастись - ни королю, ни шуту