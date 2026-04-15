Шашлычный набор в 2026 году обойдется россиянам почти в 5 тысяч рублей

В этом году сезон стартовал позже из-за погоды и Пасхи

15 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Шашлычный набор, включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и розжиг, в 2026 году стоит в среднем 4986 рублей. Такие данные получили эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.

Специалисты проанализировали покупки за первые две недели апреля текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Выяснилось, что готовое мясо для жарки обходится в среднем в 668 рублей, комплект шампуров — в 513 рублей. Мангал стоит около 3067 рублей, упаковка древесного угля — 325 рублей, средство для розжига — 412 рублей.

Эксперты отметили, что в этом году сезон шашлыков начался позже, чем обычно. Сказались погодные условия и Страстная неделя перед Пасхой, из-за чего продажи на старте сезона были ниже прошлогодних.