Шашлычный набор в 2026 году обойдется россиянам почти в 5 тысяч рублей
В этом году сезон стартовал позже из-за погоды и Пасхи
15 апреля 2026, 09:47, ИА Амител
Шашлычный набор, включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и розжиг, в 2026 году стоит в среднем 4986 рублей. Такие данные получили эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
Специалисты проанализировали покупки за первые две недели апреля текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Выяснилось, что готовое мясо для жарки обходится в среднем в 668 рублей, комплект шампуров — в 513 рублей. Мангал стоит около 3067 рублей, упаковка древесного угля — 325 рублей, средство для розжига — 412 рублей.
Эксперты отметили, что в этом году сезон шашлыков начался позже, чем обычно. Сказались погодные условия и Страстная неделя перед Пасхой, из-за чего продажи на старте сезона были ниже прошлогодних.
09:59:42 15-04-2026
Мангал на раз за 300 и шампуры 3 шт за 210, уголь 90 . Итого 600. Или кто то из нас каждую неделю на шашлык выезжает?)
10:00:59 15-04-2026
Мдя. Воспользоваться одноразовым мангалом не судьба. А если покупать многоразовый то в следующий раз шашлык обойдется всего в 1412 р. Одноразовых шампуров за 500 р не бывает.
10:16:39 15-04-2026
обойдется россиянам почти в 5 тысяч рублей -- мне точно столько не обойдется
10:33:05 15-04-2026
Ничего из этого не используем. Мангал свой, дрова тоже. Жидкость для розжига - это уже совсем для креативных. Любая решетка от яиц пойдет.
10:36:56 15-04-2026
Пользуюсь многоразовым мангалом лет 20 и шампурами так же. Жарим на дровах которые собрали . Разжигаем "газеткой". Мясо маринуем сами .
11:35:06 15-04-2026
Такое ощущение, что все эти эксперты и экономисты придумывают идеи и предположения на ходу. Прям как мой директор...........
Что ни новость — то глупости.)))