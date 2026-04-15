Артистка цирка с Кубы родила ребенка в центре "ДАР" в Алтайском крае

Роды прошли быстро и без осложнений

15 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Счастливая мама / КГБУЗ "Алтайский краевой перинатальный центр"

В Барнауле в краевом перинатальном центре "ДАР" 9 апреля приняли роды у уроженки Кубы. На свет появилась девочка Мия — дочь артистов международного цирка, сообщили в перинатальном центре "ДАР".

Пациентка по имени Лилиан не говорила по-русски — она владеет только испанским и английским языками. Врачи выяснили, что она и ее супруг познакомились в Китае, где оба работали в цирке, а позже переехали в Бийск, на родину мужа.

Несмотря на страх перед родами в чужой стране, женщина получила помощь акушера-гинеколога Ольги Колядо, которая свободно говорит по-английски.

По словам медиков, роды прошли быстро и без осложнений. Девочка родилась весом 2950 граммов и ростом 49 сантиметров.

«Сегодня молодая мамочка и крошка Мия чувствуют себя хорошо и готовятся в скором времени отправиться домой. Пожелаем им крепкого сибирского здоровья и семейного благополучия!» — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей направят на поддержку рождаемости в Алтайском крае. По данным Минсоцзащиты, в настоящее время в крае живут почти 40 тысяч многодетных семей.