НОВОСТИОбщество

Артистка цирка с Кубы родила ребенка в центре "ДАР" в Алтайском крае

Роды прошли быстро и без осложнений

15 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Счастливая мама / КГБУЗ "Алтайский краевой перинатальный центр"
Счастливая мама / КГБУЗ "Алтайский краевой перинатальный центр"

В Барнауле в краевом перинатальном центре "ДАР" 9 апреля приняли роды у уроженки Кубы. На свет появилась девочка Мия — дочь артистов международного цирка, сообщили в перинатальном центре "ДАР".

Пациентка по имени Лилиан не говорила по-русски — она владеет только испанским и английским языками. Врачи выяснили, что она и ее супруг познакомились в Китае, где оба работали в цирке, а позже переехали в Бийск, на родину мужа.

Несмотря на страх перед родами в чужой стране, женщина получила помощь акушера-гинеколога Ольги Колядо, которая свободно говорит по-английски.

По словам медиков, роды прошли быстро и без осложнений. Девочка родилась весом 2950 граммов и ростом 49 сантиметров.

«Сегодня молодая мамочка и крошка Мия чувствуют себя хорошо и готовятся в скором времени отправиться домой. Пожелаем им крепкого сибирского здоровья и семейного благополучия!» — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей направят на поддержку рождаемости в Алтайском крае. По данным Минсоцзащиты, в настоящее время в крае живут почти 40 тысяч многодетных семей.

Сертификат о рождении / Фото: управление юстиции Алтайского края

Юбилейное пополнение: в семье из Белокурихи родился десятый ребенок

Ребенок появился на свет в один день со своим старшим братом
НОВОСТИОбщество

Алтайский край дети

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:32:18 15-04-2026

Молорики ! Малышу и маме здоровья ! От всего сердца.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

10:56:40 15-04-2026

Прекрасная новость!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:50 15-04-2026

Учите иностранные языки!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фидель Кастро

12:03:20 15-04-2026

Гость (11:57:50 15-04-2026) Учите иностранные языки!... Patria o muerte!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:22:53 15-04-2026

Гость (11:57:50 15-04-2026) Учите иностранные языки!... Живёт в Бийске, на Родине мужа. Почему не учит русский? Или хитрый муж нарочно держит в социальной изоляции?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:49:41 15-04-2026

удивила акушер-гинеколог со знанием английского

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Olga

16:30:46 16-04-2026

гость (14:49:41 15-04-2026) удивила акушер-гинеколог со знанием английского... Акушер-гинеколог - это врач с васшим образованием. В любом ВУЗе обязательно учат иностранный язык и иностранный язык в профессиональной деятельности. Видимо, человек просто хорошо учился.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:31 17-04-2026

гость (14:49:41 15-04-2026) удивила акушер-гинеколог со знанием английского... Куба это же на испанском всё

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров