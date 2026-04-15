Артистка цирка с Кубы родила ребенка в центре "ДАР" в Алтайском крае
Роды прошли быстро и без осложнений
15 апреля 2026, 10:14, ИА Амител
В Барнауле в краевом перинатальном центре "ДАР" 9 апреля приняли роды у уроженки Кубы. На свет появилась девочка Мия — дочь артистов международного цирка, сообщили в перинатальном центре "ДАР".
Пациентка по имени Лилиан не говорила по-русски — она владеет только испанским и английским языками. Врачи выяснили, что она и ее супруг познакомились в Китае, где оба работали в цирке, а позже переехали в Бийск, на родину мужа.
Несмотря на страх перед родами в чужой стране, женщина получила помощь акушера-гинеколога Ольги Колядо, которая свободно говорит по-английски.
По словам медиков, роды прошли быстро и без осложнений. Девочка родилась весом 2950 граммов и ростом 49 сантиметров.
«Сегодня молодая мамочка и крошка Мия чувствуют себя хорошо и готовятся в скором времени отправиться домой. Пожелаем им крепкого сибирского здоровья и семейного благополучия!» — отметили в центре.
Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей направят на поддержку рождаемости в Алтайском крае. По данным Минсоцзащиты, в настоящее время в крае живут почти 40 тысяч многодетных семей.
10:32:18 15-04-2026
Молорики ! Малышу и маме здоровья ! От всего сердца.
10:56:40 15-04-2026
Прекрасная новость!
11:57:50 15-04-2026
Учите иностранные языки!
12:03:20 15-04-2026
Гость (11:57:50 15-04-2026) Учите иностранные языки!... Patria o muerte!
23:22:53 15-04-2026
Гость (11:57:50 15-04-2026) Учите иностранные языки!... Живёт в Бийске, на Родине мужа. Почему не учит русский? Или хитрый муж нарочно держит в социальной изоляции?
14:49:41 15-04-2026
удивила акушер-гинеколог со знанием английского
16:30:46 16-04-2026
гость (14:49:41 15-04-2026) удивила акушер-гинеколог со знанием английского... Акушер-гинеколог - это врач с васшим образованием. В любом ВУЗе обязательно учат иностранный язык и иностранный язык в профессиональной деятельности. Видимо, человек просто хорошо учился.
16:17:31 17-04-2026
гость (14:49:41 15-04-2026) удивила акушер-гинеколог со знанием английского... Куба это же на испанском всё