Вместе с домами-долгожителями под снос попали две постройки послевоенного периода

15 апреля 2026, 07:27, ИА Амител

Дом на Профинтерна, 22 / Фото: Яндекс.Карты

Власти Барнаула изъяли для дальнейшего сноcа еще четыре аварийных дома на территории краевой столицы. Одно из зданий — долгожитель, возраст которого уже перешагнул отметку в сто лет. Еще одна постройка из списка отмечает столетие в 2026 году. Документы об изъятии домов в пользу города опубликованы на правовом портале Барнаула.

Изъяли у собственников аварийные дома по следующим адресам: улица Мамонтова, 263, улица Гоголя, 85а, улица Советской Армии, 34, и улица Профинтерна, 22.

Согласно данным из открытых источников, именно двухэтажный деревянный дом на улице Профинтерна — старейший среди угодивших под "национализацию". Он был возведен еще в 1922 году, однако памятником архитектуры не является.Совсем немногим младше здание на улице Мамонтова: его построили в 1926 году. Две старейшие постройки списка очень похожи, однако если дом на Профинтерна выполнен целиком из дерева, то здание на Мамонтова, опять же, согласно открытым данным, имеет кирпичные стены. Выглядит, впрочем, постройка именно выполненной из дерева.

Два оставшихся дома заметно моложе. На Гоголя разместилось двухэтажное кирпичное здание 1958 года, на Советской Армии — схожая постройка ровно на год старше. Эти здания уже представляют собой типичный пример барнаульской послевоенной архитектуры (которая в наши дни в краевой столице понемногу исчезает). Любопытно также и то, что здание на улице Советской Армии занимает самую большую площадь среди четырех изымаемых построек: величина соответствующего земельного участка — 1351 квадратный метр.

Изъятие зданий не связано с каким-либо конфликтом: это обычная практика, которой власти придерживаются в случае с аварийными домами. Дома и участки забирают в связи с тем, что жильцы не снесли аварийную постройку самостоятельно. Это хотя и возможно "на бумаге", но практически невыполнимо в действительности из-за сложности процедуры.Напомним, сейчас в Барнауле сносят примечательную постройку — административное здание, известное горожанам как "Колизей", "Арена" и "Опера". Именно там в прошлом и размещались ночные клубы с соответствующими названиям.

После того как здание уничтожат, на этом месте начнется строительство разноэтажного ЖК. При этом вместе с постройкой исчезнет и сквер, занимающий порядка трети участка. И хотя застройщик "Мой Дом" обещает сохранить часть этой зеленой зоны, горожане в этом сомневаются.