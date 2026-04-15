Чуть младше революции. В Барнауле снесут еще два столетних многоквартирных дома
Вместе с домами-долгожителями под снос попали две постройки послевоенного периода
15 апреля 2026, 07:27, ИА Амител
Власти Барнаула изъяли для дальнейшего сноcа еще четыре аварийных дома на территории краевой столицы. Одно из зданий — долгожитель, возраст которого уже перешагнул отметку в сто лет. Еще одна постройка из списка отмечает столетие в 2026 году. Документы об изъятии домов в пользу города опубликованы на правовом портале Барнаула.
Изъяли у собственников аварийные дома по следующим адресам: улица Мамонтова, 263, улица Гоголя, 85а, улица Советской Армии, 34, и улица Профинтерна, 22.
Согласно данным из открытых источников, именно двухэтажный деревянный дом на улице Профинтерна — старейший среди угодивших под "национализацию". Он был возведен еще в 1922 году, однако памятником архитектуры не является.Совсем немногим младше здание на улице Мамонтова: его построили в 1926 году. Две старейшие постройки списка очень похожи, однако если дом на Профинтерна выполнен целиком из дерева, то здание на Мамонтова, опять же, согласно открытым данным, имеет кирпичные стены. Выглядит, впрочем, постройка именно выполненной из дерева.
Два оставшихся дома заметно моложе. На Гоголя разместилось двухэтажное кирпичное здание 1958 года, на Советской Армии — схожая постройка ровно на год старше. Эти здания уже представляют собой типичный пример барнаульской послевоенной архитектуры (которая в наши дни в краевой столице понемногу исчезает). Любопытно также и то, что здание на улице Советской Армии занимает самую большую площадь среди четырех изымаемых построек: величина соответствующего земельного участка — 1351 квадратный метр.
Изъятие зданий не связано с каким-либо конфликтом: это обычная практика, которой власти придерживаются в случае с аварийными домами. Дома и участки забирают в связи с тем, что жильцы не снесли аварийную постройку самостоятельно. Это хотя и возможно "на бумаге", но практически невыполнимо в действительности из-за сложности процедуры.Напомним, сейчас в Барнауле сносят примечательную постройку — административное здание, известное горожанам как "Колизей", "Арена" и "Опера". Именно там в прошлом и размещались ночные клубы с соответствующими названиям.
После того как здание уничтожат, на этом месте начнется строительство разноэтажного ЖК. При этом вместе с постройкой исчезнет и сквер, занимающий порядка трети участка. И хотя застройщик "Мой Дом" обещает сохранить часть этой зеленой зоны, горожане в этом сомневаются.
09:49:57 15-04-2026
на 1-м фото крыша недавно капитально отремонтирована ж...
13:06:49 15-04-2026
бгг (09:49:57 15-04-2026) на 1-м фото крыша недавно капитально отремонтирована ж... ... Вот так освоены средства капитального ремонта...на который сдают собственники , причем все, явно на такую крышу потрачен ни один миллион, а собственники этого дома заплатили крохи
10:33:35 16-04-2026
Гость (13:06:49 15-04-2026) Вот так освоены средства капитального ремонта...на который с... Раньше они зачем-то ремонтировали по принципу возраста,а не фактического износа. В итоге получалось что всё что под снос пошло первым делом и отремонтировали.
10:18:36 15-04-2026
И конечно же на месте снесенных домов разобьют скверы, цветники, построят детские центры. Ждем!
10:32:39 15-04-2026
Гость (10:18:36 15-04-2026) И конечно же на месте снесенных домов разобьют скверы, цветн... Выкупи землю ииииии - разбей скверы, цветники, построят детские центры. Ждем!
14:14:54 15-04-2026
Администрация. (10:32:39 15-04-2026) Выкупи землю ииииии - разбей скверы, цветники, построят детс... мы уже и выкупили. с наших налогов жрёте же
10:02:41 16-04-2026
Администрация. (10:32:39 15-04-2026) Выкупи землю ииииии - разбей скверы, цветники, построят детс... ок, ждите.
10:06:00 16-04-2026
Musik (10:02:41 16-04-2026) ок, ждите.... Пошел кредит брать?
10:09:49 16-04-2026
Администрация. (10:06:00 16-04-2026) Пошел кредит брать?... не планирую, нет необходимости.
вот самому парковаться надо дополнительно - это да, есть такой вопросик.
14:40:44 15-04-2026
Интересно, что собственники получат взамен? Гоголя и Профинтерна - центр, и навряд ли дома прямо таки опасны и завтра рухнут. Новые крыши, пластиковые окна, и внутри нормальная обстановка скорее всего. Жильцы не против изъятия?
09:49:40 16-04-2026
Т.е. судя по приказу мэра, жилье людям не будет предоставлено взамен??
10:38:34 16-04-2026
Раньше никому не нужны были эти бараки,а как застройщикам земля стала нужна словно взбесились