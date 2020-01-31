Ксению Собчак сняли с самолета за бунт

Ксению Собчак сняли с самолета во Внуково из-за отказа пристегивать ремень, пишет Mash.

Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был вылетать из Москвы в Санкт-Петербург, но вылет задержался. Стюардессы просили пассажиров не снимать ремней безопасности, но Собчак это не устроило.

Через некоторое время к борту подали трап, и Ксения в сопровождении полицейских отправилась заполнять протокол, а самолет все-таки вылетел, но без нее.