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Ксению Собчак сняли с самолета за бунт

, ИА "Амител"
Судно улетело без нее
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Ксению Собчак сняли с самолета во Внуково из-за отказа пристегивать ремень, пишет Mash. 

Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был вылетать из Москвы в Санкт-Петербург, но вылет задержался. Стюардессы просили пассажиров не снимать ремней безопасности, но Собчак это не устроило. 

Через некоторое время к борту подали трап, и Ксения в сопровождении полицейских отправилась заполнять протокол, а самолет все-таки вылетел, но без нее. 

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Комментарии

31.01.2020 07:19
- гость -

Дрянь

31.01.2020 07:26
- гость -

Ей надо подать в суд еспч так как были попраны её права как человека.

31.01.2020 08:13
- гость -

лошадиный бунт?

31.01.2020 08:30
- гость -

Что, давно про нее не писали, со свадьбы - похорон?
Ха, Россией летает.

31.01.2020 09:01
Егор

Дура.

31.01.2020 09:06
Гость

Кто ее забыл в багаж сдать, животные летают в упаковке!

31.01.2020 09:11
гость

Гы-гыы, подаётся что её вывели за плохое поведение))) А как она сама пишет - у неё была встреча в Питере, но самолёт простоял полтора часа на вылете по причине самолёта с Мишустиным и она опаздала, поэтому потребовала её выпустить, пусть со штрафом.

31.01.2020 09:11
AleksandrK

Поржал как сумел, конечно !

31.01.2020 09:33
- гость -

Ну,что ж ты страшная такая?Ты такая страшная!И не накрашенная-страшная,и накрашенная!!!(

31.01.2020 09:44
обезьяна

судно улетело без нее..
прям как утка из под кровати)))

31.01.2020 09:45
- гость -

31.01.2020 09:11
гость
Гы-гыы, подаётся что её вывели за плохое поведение))) А как она сама пишет - у неё была встреча в Питере, но самолёт простоял полтора часа на вылете по причине самолёта с Мишустиным и она опаздала, поэтому потребовала её выпустить, пусть со штрафом.




вот это больше на правду похоже

31.01.2020 10:17
Я

Это как трассы перекрывают перед предстоящими членовозами? Сиди и жди, небо закрыто ...)

31.01.2020 10:18
- гость -

Для 09:11 и 09:45
Конечно, любой вор кричит что его оклеветали. Любой коррупционер кричит, что его арестовали не за взятку, а за борьбу со взятками.
Рафик практически неуиновен))))
Собчак сейчас любую хрень может плести. И некоторые недоумки-олигофрены даже могут поверить ее отмазкам.
Она десятки раз подтверждала свой стервозный и склочный характер, а вот положительных примеров поведения у неё никогда не было, а тут вдруг по мановению волшебной палочки, она превратилась в рабыню Изауру))) кому вы пудрите мозг, козюльские?)))

31.01.2020 10:24
- гость -

До Питера лететь полчаса . Сидеть полтора часа в самолете, пока откроют небо, чтобы улетел Мишустин, я бы тоже не стал.

31.01.2020 10:32
- гость -

"Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был вылетать из Москвы в Санкт-Петербург, но вылет задержался. Стюардессы просили пассажиров не снимать ремней безопасности, но Собчак это не устроило".

Вот основное в этой новости - вылет задерживался, когда будет взлет не известно но стюардессы просили (не требовали!!!) не снимать ремней безопасности. Т.е. тётки прекрасно понимали, что самолет не взлетает и такое требование не законно!
Вопрос - почему рейс задержали и на каком основании сняли гражданку с самолета?!

31.01.2020 10:32
- гость -

31.01.2020 10:18
- гость -
Тогда уж не Изаура,а Марианна из "Богатые тоже плачут".Тут совпадение полное,и наследница состояния,и закнуканная недоброжелателями "милашка",коих у нее тысячи и тысячи.В общем слезная история,не имеющая ничего общего с действительностью.)

31.01.2020 10:45
- гость -

Внести в черный список всех авиакомпаний страны, и пусть лет 5 пользуется РЖД.

31.01.2020 10:47
обезьяна

31.01.2020 10:17
Я
Это как трассы перекрывают перед предстоящими членовозами? Сиди и жди, небо закрыто ...)



да. вы не знали?

31.01.2020 10:53
- гость -

31.01.2020 10:45
- гость -
Ни каких авиа,ни каких РЖД!Только на бричке.Кстати,ее же и запрячь.

31.01.2020 11:01
гость

да, летететь там недолго. Теперь варианты для разного психотипа.
1. Просидеть намного дольше полётного времени в самолёте и неизвестно сколько ещё ждать, возмутиться и потребовать выпустить, так как поездка уже бесполезна.
2. Молчком просидеть, прождать сколько надо, долететь в пункт назначения, там сразу купить билет назад и прилететь ближайшим рейсом обратно.
Образы уважающего себя и терпилы.

31.01.2020 11:06
- гость -

До Питера лететь полчаса . Сидеть полтора часа в самолете, пока откроют небо, чтобы улетел Мишустин, я бы тоже не стал.

Что выиграла? На другой рейс билет купила? На паровозе поехала? Не мешает ремень нисколько.

31.01.2020 11:12
Ни стыдно теп

Хорошо что ни за Грудинина ни за баббёшку без грудей я ни голосовал

31.01.2020 11:13
- гость -

А я и не удивлён местным хомячкам.
Они тут недавно и шалаву Водонаеву защищали. Им плевать за кого вписываться, они и за Гитлера подпишутся, лишь бы против быть. Против власти, против приличий, против здравого смысла.

31.01.2020 11:18
- гость -

а с чего вапще взяли про Мишустина? это Лошадь про него брякала? так ей веры нет, ее слова надо на 10 делить.
самолеты зачастую долго отправляются, мало ли какие причины бывают, это техника.
И лететь там час-час десять. 15 минут ожидания роли не играют.
да, и почему то все остальные пассажиры (для психотерапэфффта 11:01 - все пассажиры спокойные были, и только ОДНА собчачка себя уважающая????), так не поступили.
Потому что есть воспитанные и культурные люди, и есть хабалка сабчачка.

31.01.2020 12:17
- гость -

Против власти, против приличий, против здравого смысла.


В чем здравый смысл пристегивать ремень пока самолет стоит на земле?
Не люблю Собчак, рад, что ее вывели, но если по честному - отстегнуть ремень на время задержки вылета и есть здравый смысл.

31.01.2020 12:34
- гость -

11:18
То есть щас если проводники требуют от вас любую дeбильную хрень надо повиноваться. Да, голубок?

31.01.2020 12:35
- гость -

Улетала с питера когда там был экономический форум, так все большие самолеты стояли в сторонке пока взлеиали маленькие раскрашенеые с шишками разными. Мы простояли почти два часа с работающим двигателем, жарко, воду не давали, обслуживание после взлета, в туалет не пускали, дети оралиине переставая, честно говоря уже было желание пойти пешком

31.01.2020 13:03
- гость -

То есть она хотела выйти и её вывели. В чём суть конфликта?
Лишний раз о себе напомнить, какой-нибудь пост накарябать, вызвать общественный резонанс вокруг своей фамилии.

31.01.2020 13:12
- гость -

12:34
Голубок - это твоя фамилия)
Не тебе решать что хрень, а что не хрень.
Есть правила перевозки, там все изложено. Не хочешь по общим правилам летать - покупай себе личный самолёт.

31.01.2020 13:22
- гость -

Ну теперь ждём у Малахова на передаче))))))

31.01.2020 13:42
- гость -

13:12, опять врешь, голубок. У меня другая фамилия.
Ну и что же изложено в правилах перевозки относительно поведения пассажиров и персонала в случае задержки вылета?

31.01.2020 13:54
- гость -

13:42
Товарисч , вы свои наклонности так явно не демонстрируйте, народ у нас не толерантен, могут и в грызло сунуть.
Я брезгливо отношусь к вашему брату, поэтому помогать не стану)
Могу лишь подсказать, что именно тебе искать:
1. Ищи ФАП, федеральные авиационные правила, там все ответы на все твои вопросы.
2. Ищи совесть, которую где то потерял. Как ни стыдно, вроде старый человек, а все равно про свои замашки нам тут втирает...

31.01.2020 14:46
- гость -

"могут и в грызло сунуть"
-----
Судя по твоей озлобленности и неумению фильтровать базар тебе в грызло изрядно насували ))

"Я брезгливо отношусь к вашему брату..."
------
ты бредишь. У меня нет брата. И наклонностей нет. Это твои фантазии.

"Могу лишь подсказать..."
-------
то есть ты не можешь выложить в подтверждение своих слов что-то конкретное, а посылаешь меня читать все правила?

31.01.2020 15:18
- гость -

Собчак молодец! Пока большинство чертыхались, на чем свет стоит, взяла свои вещи и вышла.

31.01.2020 15:27
- гость -

Действительно, полтора часа самолет не может взлететь по каким-то техническим причинам.Вполне резонно возникает желание его покинуть. Что Собчак и сделала.

31.01.2020 15:33
- гость -

31.01.2020 15:18
- гость -
Ага,в сопровождении полиции.Это не маршрутка,просто так не выйдешь.

31.01.2020 15:56
- гость -

15:18
15:27
А если ей покакать захотелось, то она должна была прямо в салоне накласть? То есть берегов она вообще не видит?

31.01.2020 16:03
- гость -

А вот детская загадка на логику:Вы сидите в самолете,впереди вас лошадь,позади лодка.Где вы?(подсказка это не рейс в Ленинград.))

31.01.2020 16:21
- гость -

31.01.2020 15:56
- гость -

Ну вот никак вы без какашечных фантазий обойтись не можете! Путинский электорат видно за версту, тот тоже мечтал боевиков именно в сортире мочить

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