Все по плану. Как в Алтайском крае готовятся к празднованию Дня Победы

В Алтайском крае в 2020 году отремонтируют и благоустроят 126 памятников Великой Отечественной войны во всех городах и районах региона. На эти цели потратят 75 млн рублей из краевого бюджета, а все работы завершат до конца 2020 года. Об этих и других мероприятиях, запланированных в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорили в правительстве региона 30 января на заседании краевого оргкомитета "Победа". Его провел губернатор Виктор Томенко.

Отремонтировать, восстановить, благоустроить

До 2020 года в Алтайском крае действовали две региональные программы по ремонту памятников военной истории. Поэтому в текущем году отремонтируют объекты, которые не вошли в программы. Об этом сообщила министр культуры края Елена Безрукова.

"При формировании списков объектов для реставрации в 2020 году муниципалитеты столкнулись с тем, что у них не зарегистрированы права собственности на эти памятники. Поэтому сейчас районы активно ведут эту работу. Пока чуть меньше половины муниципалитетов завершили регистрацию. После этой процедуры будут заключены контракты на выполнение подрядных работ", – рассказала она.

Министр отметила, что ремонтировать памятники будут до конца года. Однако к 9 мая все основные объекты приведут в надлежащий вид, если свои "правила игры" не внесет паводок, заметил врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах.

"В регионе 1143 памятника, за счет краевого бюджета все разом мы не можем отремонтировать. Муниципалитеты дали информацию, где они отремонтировали, где нет. Я не думаю, что где-то памятники к 75-летию будут в ненадлежащем состоянии. Конечно, есть дорогостоящие работы, длительные, и их невозможно завершить к 9 мая. Еще мы пока не знаем, какая ситуация будет с паводком. Он может внести свои коррективы в график", – отметил чиновник.

"Письма с фронта" и "Соседи"

До конца года в Алтайском крае рассчитана и концертная программа, посвященная году памяти и славы. Уже через две недели – 15-16 февраля 2020 года – в концертном зале "Сибирь" запланирована программа "Письма с фронта" с участием исполнителя песен и романсов, обладателя гран-при международных конкурсов Сергея Зыкова.

С февраля по декабрь в регионе пройдет краевая акция "Голос Победы". Ее реализуют в рамках уже полюбившегося сельским жителям фестиваля "Соседи".

"Муниципальные районы и городские округа формируют творческие бригады, которые ездят с концертными программами друг к другу в гости. Это насыщает творческую жизнь в селах. В этом году акция пройдет под лозунгом "Голос победы". С февраля по декабрь 2020 года запланировано 300 таких показов. Районы, которые покажут большее количество программ, будут поощрены денежными суммами", – отметила Елена Безрукова.

Выставки, спектакли и книги

В 2020 году запланированы гастрольные туры заслуженных коллективов Алтайского края, межрегиональный фестиваль гармонистов, марш-парад духовых оркестров. Жителей региона ждут и на театральных премьерах. Алтайский краевой драматический театр готовит постановку по роману Альберта Лиханова "Непрощенная", а в Молодежном театре в феврале 2020 года состоится премьера литературного спектакля по стихам Александра Твардовского. Все постановки войдут в постоянный репертуар театров.

Алтайский государственный краеведческий музей готовит передвижную выставку "Слава российского оружия" из собрания Тульского государственного оружейного музея. В Барнаул привезут около ста единиц огнестрельного и холодного оружия XVIII – начала XX века.

Готовит краеведческий музей и проект "Тыл – наша линия фронта", рассказывающий о труде женщин и детей во время войны. Участие в проекте примут 15 музеев края.

Готовится к Дню Победы и фонд Владимира Анатольевича Шаманова "Защитники Отечества". На средства организации переиздана книга Евгения Бессчетнова "Взлетная полоса", рассказывающая о Герое Советского Союза Константине Павлюкове, героически погибшем в Афганистане. Также фонд помог издать книгу алтайского журналиста Константина Сомова "К своим. Повести о солдатах". Прототипами героев книги стали жители Алтайского края.