Более 12 тысяч алтайских семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

39100 семей из Алтайского края получили региональный материнский капитал, а 15700 из них распорядились полученными средствами, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На улучшение жилищных условий средства направили 12300 семей. Общая сумма составила около 680 млн рублей.

Региональный материнский капитал в Алтайском крае выдается с 2011 года и в 2020 году составляет 55 387,5 рубля. Эти деньги можно направить на образование ребенка или улучшение жилищных условий, например, приобретение (строительство) жилья либо реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которой увеличивается общая площадь жилого помещения.