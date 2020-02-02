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Более 12 тысяч алтайских семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

, ИА "Амител"
В денежном эквиваленте это равно 680 миллионам рублей
Фото: nk.life

Фото: nk.life

39100 семей из Алтайского края получили региональный материнский капитал, а 15700 из них распорядились полученными средствами, сообщает официальный сайт Алтайского края. 

На улучшение жилищных условий средства направили 12300 семей. Общая сумма составила около 680 млн рублей. 

Региональный материнский капитал в Алтайском крае выдается с 2011 года и в 2020 году составляет 55 387,5 рубля. Эти деньги можно направить на образование ребенка или улучшение жилищных условий, например, приобретение (строительство) жилья либо реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которой увеличивается общая площадь жилого помещения.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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