Почти 200 жителей Алтая осудили за торговлю наркотиками

Полицейские в Горном Алтае привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 199 человек в 2019 году, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В общей сложности за этот период правоохранители изъяли свыше 56 кг марихуаны и 777 грамм синтетических наркотических средств.

В ведомстве отметили, что из-за пропаганды в интернете распространение синтетических наркотиков выросло.

Однако "лидерство" все-таки сохраняет дикорастущая конопля, на изготовлении наркотиков из которой некоторые попытались сделать "бизнес".

Для профилактики полицейские уничтожили 135 очагов распространения конопли на общей площади 60 га.

Полиция напоминает, что за распространение психотропных и наркотических средств может грозить длительное тюремное заключение. В отдельных случаях обвиняемых могут приговорить и к пожизненному заключению, если их действия попадают под ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).